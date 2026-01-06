Venezuela envió más de 9 millones de barriles de petróleo a Cuba de enero a noviembre de 2025, justo antes de que Nicolás Maduro fuera detenido por Estados Unidos (EEUU). Así, el régimen comunista de Miguel Díaz-Canel se nutría energéticamente gracias a la dictadura venezolana. Unos datos que muestran el inmenso problema que puede tener a partir de este momento el Gobierno castrista, que ha perdido a uno de sus grandes aliados.

Por ello, no es de extrañar que el dictador cubano haya sido de los primeros en salir a la defensa de Nicolás Maduro y de todo su equipo usurpador pocas horas después de la intervención estadounidense. En concreto, Díaz-Canel aseguró que condena «energéticamente» lo que denominó como «agresión militar».

«Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país», espetó el presidente del país isleño. Tras ello, el dictador cubano entonó cánticos en contra del «imperialismo» que fueron coreados por unas docenas de seguidores.

Sin embargo, este interés por defender al régimen de Nicolás Maduro, pese a estar en sus peores momentos por la detención de su líder, esconde intereses económicos y energéticos. Y es que Cuba se ha nutrido durante décadas del petróleo de Venezuela, por lo que uno de sus principales socios está tambaleando.

Cuba se queda sin el petróleo de Venezuela

En concreto, el servicio especializado de la agencia económica Reuters calcula que, en los once primeros meses del año, Maduro envió desde Venezuela 27.000 barriles de petróleo al día con dirección a Cuba. Esto supone más de 9 millones de barriles de crudo en total.

No obstante, aunque la cantidad pueda parecer abultada, hace unos años el régimen cubano se surtía de mucho más crudo venezolano que en la actualidad. La misma agencia señala que la cantidad llegó a alcanzar los 100.000 barriles diarios en algunos momentos.

Esa caída de importación de petróleo se ha traducido en apagones de hasta 20 horas diarias en la isla, así como en la parálisis de industrias enteras y colas en gasolineras. Una escasez que hace aún más mella en un país completamente devastado por el comunismo castrista y sus herederos. Por tanto, la caída de su socio venezolano puede empeorar aún más esta situación. El régimen cubano se ve entre la espada y la pared y mira con preocupación lo que sucede el país.

Mientras tanto, el Gobierno dictatorial que queda en Venezuela busca aprovechar al máximo el tiempo que le queda. Este lunes, al menos 16 petroleros sancionados han huido de Venezuela en un esfuerzo por evadir a las fuerzas de Estados Unidos.

En concreto, buques cargados con crudo y combustible venezolano han abandonado las aguas del país en modo oscuro y han falseado sus ubicaciones, haciendo que parezca que se encuentran en el Mar Báltico o frente a las costas de Nigeria. Estas tácticas engañosas parecen ser parte de un intento coordinado para eludir a las fuerzas navales estadounidenses en la región.