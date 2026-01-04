La compra de petróleo por parte de España a Venezuela no ha parado de incrementarse desde que Pedro Sánchez llegó al poder. En concreto, España compró en 2018 al país controlado por la dictadura de Nicolás Maduro un total de 629.000 toneladas de crudo. Una cifra que experimentó un gran incremento principalmente en 2024 cuando el total anual fue de alrededor de 3 millones de toneladas. Por tanto, esto supone un incremento de más de un 400% de la compra de petróleo por parte de España al régimen de Maduro. No obstante, la situación va a ser muy diferente a raíz de la reciente detención del dictador Nicolás Maduro por parte de EEUU.

Así, la cosa fue a más con la entrada del año 2019: en ese ejercicio recién terminado, la compra de petróleo venezolano efectuada por España escaló hasta las 2.297.000 toneladas de crudo. En resumen: desde que llegó Pedro Sánchez al poder de la mano de Podemos, la compra del oro negro venezolano se ha triplicado con respecto al periodo de tiempo similar previo a su actual estancia en el poder.

La comparativa es rotunda incluso observada año a año. Frente a los casi 2,3 millones de toneladas de petróleo anuales que en estos momentos España compra a Venezuela, el ejercicio 2017 se cerró con sólo 1 millón de toneladas.

Además, hay que tener en cuenta que las importaciones en 2025 empezaron con fuerza en el primer trimestre de 2025, es decir, enero, febrero y marzo, ya que se llegó a las 745.000 toneladas, superando con creces los datos de todo el año 2018. Sin embargo, después estas operaciones se vieron afectadas por el vencimiento de permisos estadounidenses, con Repsol reduciendo operaciones hacia finales de 2025.

22 billones en petróleo, gas y tierras raras

Venezuela es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, sin embargo, también es uno de los países en los que la población sufre más pobreza. En concreto, los últimos estudios del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) indicaron que la pobreza en Venezuela alcanzó el 86% en 2024. Uno de los motivos principales sería la alta inflación que vive el país. De esta forma, las estimaciones de las empresas privadas previas al ataque de EEUU a Venezuela sugerían que la inflación podría llegar a superar el 500% este año 2026 en Venezuela. Además, hay que tener en cuenta que los datos oficiales de inflación no se publican desde octubre de 2024.

Sin duda, una situación muy disparatada teniendo en cuenta que Venezuela posee una de las mayores reservas de recursos naturales del mundo, con una riqueza estimada de 12 billones de euros en recursos naturales totales, incluyendo petróleo, gas natural, hierro y tierras raras. No obstante, se espera que con los recientes acontecimientos en los que el dictador Nicolás Maduro ha sido detenido por EEUU, cambie esta situación.

Por otro lado, también han contribuido a la mala situación de la economía venezolana, las políticas intervencionistas del Chavismo, que han provocado la huida de varias empresas del país, así como de la inversión. Principalmente, este intervencionismo se ha apreciado en el sector energético y petrolero. En cuanto a este tema, podemos encontrar casos como la compañía ExxonMobil, cuyos activos petroleros fueron expropiados en Venezuela, y la empresa ConocoPhillips, en la que tuvo lugar la expropiación de participaciones en varios proyectos petroleros. Por último, destaca la compañía Chevron, que aunque no fue totalmente expropiada, su licencia para operar fue objeto de controversia.