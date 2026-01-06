El presidente electo venezolano, Edmundo González Urrutia, ha conversado con el ex presidente del Gobierno español Felipe González sobre la transición democrática en Venezuela tras la intervención militar norteamericana y el traslado de Nicolás Maduro a EEUU, donde está acusado de narcoterrorismo y otros delitos de tráfico de drogas.

«Los procesos de transición democrática no son lineales ni simples. Requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial», ha escrito González Urrutia en sus redes.

La democracia, prosigue el mensaje, se construye con «principios firmes y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos».

González Urrutia, que está exiliado en España desde septiembre de 2024, ha agradecido a Felipe González esta «buena conversación», que ilustra con varias fotografías de la reunión en sus redes.

Edmundo González fue el vencedor de las elecciones julio de 2024, según consta en las actas que mostró la oposición a la chavismo. Pero nunca tomó posesión de la presidencia porque el narcodictador Maduro le hurtó la victoria en un «fraude masivo».