El presidente electo de Venezuela exige desde el exilio «verdad, justicia y reconciliación sin impunidad”

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha exigido este domingo 4 de enero «verdad, justicia y reconciliación sin impunidad» tras la captura del narcodictador chavista Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos el pasado sábado. Edmundo González ha reclamado la liberación de los presos políticos y se ha dirigido a los militares para pedirles que apoyen la Constitución venezolana y al pueblo de Venezuela.

En un mensaje dirigido a los venezolanos, González ha advertido de que el nuevo escenario abierto no puede interpretarse como una normalización democrática plena, mientras persistan violaciones de derechos humanos y ciudadanos encarcelados por razones políticas.

«Es un paso, pero no suficiente»

González ha reconocido que los hechos recientes representan un avance significativo, pero subrayó que no sustituyen las tareas fundamentales pendientes para una transición real.

«La normalización del país sólo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas», ha afirmado, calificando a los presos políticos como rehenes de un sistema de persecución estatal.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación. Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

La liberación de los presos políticos

El presidente electo ha sido contundente al señalar que ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta. Edmundo González Urrutia ha exigido la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, detenidos, según ha denunciado, por pensar distinto, exigir derechos o cumplir con su deber constitucional.

La legitimidad del mandato popular

González recordó que su legitimidad política emana directamente del mandato popular, tal y como establece el artículo 5 de la Constitución venezolana.

En este sentido, ha asegurado que su autoridad se fundamenta en el respaldo de millones de venezolanos expresado en las urnas el 28 de julio, un mandato que calificó de «claro, mayoritario y sostenido», y que prometió no traicionar jamás.

Unidad nacional para reconstruir

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue el llamamiento a la unidad nacional como base de la reconstrucción del país.

«Venezuela necesita unidad para reconstruirse, para sanar y para garantizar que nunca más el poder sea utilizado contra su propio pueblo», ha afirmado, defendiendo una transición construida con responsabilidad, firmeza institucional y sentido de Estado.

Llamamiento a los militares y a los cuerpos de seguridad

Como presidente de los venezolanos y comandante en jefe, González ha hecho un llamamiento directo a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado.

Les ha recordado que su lealtad debe estar con la Constitución, con el pueblo y con la República, y les instó a cumplir el mandato soberano expresado en las elecciones del 28 de julio.

Un país de derechos e instituciones

El presidente electo cerró su mensaje con un tono solemne y conciliador, asegurando que este momento histórico será asumido con serenidad, claridad y compromiso democrático.

«El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza», ha destacado, subrayando que la reconstrucción de Venezuela será un esfuerzo colectivo. En este sentido, ha destacado que «y ese país lo construiremos juntos».