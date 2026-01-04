Trump advierte a Delcy: “Pagará un precio más alto que Maduro si no hace lo correcto»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha lanzado una seria advertencia a la número 2 del narcochavista Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, la cual ha jurado su cargo de nueva presidenta interina de Venezuela este domingo 4 de enero en la Corte Suprema: «Pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro, si no hace lo correcto», ha resaltado Donald Trump.

La declaración de este domingo contrasta con sus comentarios del sábado 3 de enero, día de la captura del narcochavista Nicolás Maduro. Entonces, Trump afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, había hablado con Rodríguez y que ella estaba dispuesta a hacer lo que Estados Unidos considerase necesario para mejorar la calidad de vida en Venezuela.

En una entrevista telefónica con la revista The Atlantic este domingo, Trump ha asegurado que Rodríguez podría «pagar un precio muy alto» si no actúa de acuerdo con lo que él considera correcto para el país sudamericano.

La postura de Delcy Rodríguez

A pesar de las negociaciones con Estados Unidos, Rodríguez ha criticado la operación del narcodictador chavista Nicolás Maduro y ha exigido que Washington devuelva al presidente venezolano a su país, desafiando así la presión estadounidense.

Su firme lealtad al narcodictador chavista Nicolás Maduro la convierte en una pieza clave del régimen chavista y en un blanco directo de las advertencias de Trump.

La advertencia explícita de Trump

En la entrevista con The Atlantic, Trump ha sido contundente, como se ha destacado con anterioridad: «Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro».

En una declaración al periódico New York Post el sábado después de la operación de captura de Nicolás Maduro, Donald Trump ya destacó que Estados Unidos no necesitaría desplegar tropas en Venezuela si Rodríguez «hace lo que queremos», dejando entrever que la presión podría escalar a medidas más severas.