Aviso del Meteocat por lo que hace la nieve: se desplaza por toda Cataluña y castigará al prelitoral y la costa

Se desplaza por todo Cataluña y castigará el prelitoral y la costa en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo protagonista. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que volveremos a disfrutar de este cambio de tendencia que puede ser esencial.

Esta vuelta a la rutina que puede ser la que nos hará pensar en una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser esencial que tengamos en cuenta. Meteocat ha activado las alertas en estos días en los que todo puede ser posible, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser esenciales. Una situación del todo inesperada puede ser esencial en estos días que tenemos por delante la vuelta a la rutina más absoluta con un tiempo plenamente invernal.

Lo que hace la nieve lanza aviso del Meteocat

El descenso de las temperaturas de estos días que tenemos por delante, deberemos empezar a tener en cuenta determinados cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca.

Meteocat no duda en advertir de lo que nos está esperando, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas en las que todo puede ser posible. Estos días en los que el tiempo puede acabar siendo protagonista.

Con la mirada puesta a unas nevadas y unas temperaturas de récord, deberemos estar listos para afrontar un cambio que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas en las que todo puede ser posible.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que el descenso de las temperaturas puede convertirse en la antesala de algo más. Cataluña ha estado pendiente de un episodio de nevadas que ha traído hasta cota 0, esta nieve que puede cambiarlo todo.

Se desplaza por toda Cataluña y castigará el prelitoral y costa

Esta masa de aire frío que ha golpeado con fuerza una parte de Cataluña que ha visto la nieve de una forma inesperada, puede acabar siendo una realidad en estas próximas jornadas. Los Reyes Magos van a llegar con un frío intenso que deberemos empezar a tener en cuenta.

Tal y como nos explican esos expertos la AEMET: «Cielo poco nuboso o despejado, salvo nubes de retención en el valle de Arán y la divisoria del Pirineo, donde podría haber alguna nevada débil a cualquier cota. Temperaturas mínimas en descenso, ligero en el este de Girona y Pirineos; máximas en descenso en Pirineos, y en ascenso o sin cambios en el resto. Heladas débiles en puntos del prelitoral, moderadas en gran parte del interior, y localmente fuertes en el Pirineo. En el norte del Ampurdán, cotas altas del Pirineo y sur de Tarragona, viento del norte y noroeste moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes; en el resto, viento flojo a moderado de componentes norte y oeste».

Siguiendo con las alertas de estos últimos días: «Heladas débiles a moderadas generalizadas en el interior, localmente fuertes en el Pirineo. Rachas de viento muy fuerte de componente norte en cumbres de Pirineos y del noroeste en zonas expuestas del Ampurdán y del sur de Tarragona».

Para el resto de España el cambio puede ser significativo: «Situación marcada por la estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos, ya desde primeras horas en el tercio noroeste y Cantábrico, y terminando por nublar los cielos de la mayor parte del territorio, a excepción del tercio sureste. Dejará precipitaciones en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, siendo posible también de forma débil y ocasional en otros puntos de la mitad norte o del extremo oeste peninsular. Tampoco se descarta algún chubasco ocasional en Baleares y Melilla. La cota de nieve, muy baja al principio, tenderá a ir subiendo con la llegada del frente, quedando en 500/600 metros y subiendo al entorno de los 1000 m. No obstante, podría nevar localmente a cotas de 300/500 en el centro norte peninsular. Se prevé acumulados significativos en el Pirineo también posibles en la Cantábrica. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.

Temperaturas máximas en aumento en Baleares y mitad norte y extremo sureste peninsular. En general con pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Baleares, litorales de la mitad sur del Mediterráneo y depresiones del cuadrante suroeste. Pocos cambios en el resto, con algunos ascensos en regiones de Galicia, Aragón y del Cantábrico. Se darán heladas en Mallorca y generalizadas en el interior peninsular, siendo moderadas incluso localmente fuertes en la mitad este, meseta Norte y montañas».