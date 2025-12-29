Llega un cambio radical a Barcelona y METEOCAT lo ha confirmado: no estamos preparados

No estamos preparados para lo que puede pasar, un cambio radical a Barcelona que nos sumergirá de lleno en lo peor de una previsión del tiempo de Meteocat que pone los pelos de punta. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha hemos tenido un importante cambio radical que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Nos espera la recta final de este cambio en el tiempo que puede ser esencial.

Llegan las fiestas en las que seguimos moviéndonos y lo hacemos con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden ser claves. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Una de las zonas más afectadas por estas tormentas que hemos tenido desde el día de Navidad, es Cataluña. Un lugar que se ha tenido que enfrentar a determinados cambios y lo ha hecho de tal forma que nos habrá hecho estar pendientes de un giro radical que puede ser una constante en estos días.

No estamos preparados para lo que llega

Lo que llega puede ser lo que nos marque en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un importante cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de apostar claramente por un cambio que puede llegar a toda velocidad y que nos hace no estar preparados. Tenemos que afrontar un cambio radical que, sin duda alguna, será el que nos afectará de lleno, en unos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Un giro radical que nos alejará de estas tormentas que hemos tenido en días anteriores para sumergirnos de lleno en una situación del todo inesperada. Es momento de saber qué puede pasar en Barcelona, una de las afectadas por un cambio radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Meteocat no duda en lanzar una advertencia que puede ser la que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que pueden ser claves en estos días.

Meteocat ha confirmado un cambio radical que llega a Barcelona

Barcelona se prepara para un cambio radical que puede acabar siendo el que marque esta recta final del año. De tal forma que tocará empezar a visualizar algunos cambios destacados que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Nos esperan unos cambios que deberemos tener en consideración.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «En el Pirineo, predominio de poco nuboso. En el resto, intervalos nubosos con precipitaciones localmente persistentes en el litoral y prelitoral, sin descartar que sean localmente fuertes y con tormenta a primeras horas, más débiles y ocasionales hacia el interior, remitiendo de norte a sur durante la tarde. Cota de nieve en torno a 1500-1800 m. Brumas o bancos de niebla matinales en depresiones del interior. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Heladas en el Pirineo. En el litoral, viento moderado del nordeste; en el resto, viento flojo de dirección variable o en calma». Las alertas pueden estar activadas: «Precipitaciones localmente persistentes en el litoral y prelitoral, sin descartar que sean localmente fuertes y con tormenta a primeras horas».

Lo que nos está esperando es un giro radical que también afectará al resto de España: «Se prevé un tiempo anticiclónico en la Península, con abundante nubosidad baja en vertientes atlántica y cantábrica, Ebro y depresiones del nordeste que dejará brumas y nieblas matinales en amplias zonas de interior, tendiendo en general a despejar a lo largo del día. Estas nieblas se prevén más densas y persistentes en zonas del interior de Galicia, depresiones del nordeste y ambas mesetas, en especial en la Norte donde podrán ser engelantes. A lo largo del día tenderán a cubrirse los cielos en el extremo norte peninsular, con precipitaciones ocasionales en el Cantábrico también probables en el entorno del Estrecho. En Baleares, los restos de la inestabilidad de días previos dejarán intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que con baja probabilidad podría ser localmente fuertes. Tiempo estable también en Canarias, predominando los cielos poco nubosos en general si bien con intervalos nubosos en el interior de las islas montañosas. Temperaturas máximas en descenso en el Cantábrico y en las zonas del norte peninsular donde las nieblas sean más persistentes, en aumento en la mitad sur de la fachada oriental y con pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en buena parte de la meseta Sur y del tercio este peninsular, con aumentos en el Cantábrico y pocos cambios en el resto. Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular, nordeste de la meseta Sur y en las sierras del sureste, llegando a moderadas en montañas, incluso locamente fuertes en Pirineos».