La AEMET avisa: alerta por lluvias en la zona cero de la DANA y sobre la posibilidad de nieve

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por lluvias. La AEMET ha avisado sobre los chubascos fuertes que se producirán durante este lunes 29 de diciembre en el litoral norte de Alicante, la provincia de Valencia y en Castellón. La zona cero de la DANA volverá a estar amenazada por las posibles tormentas que se pueden producir durante la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología también se ha pronunciado sobre la posibilidad de que nieve en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana sigue en alerta por las fuertes lluvias que están azuzando la zona cero de la DANA durante las últimas horas. Para este lunes 29 de diciembre, la AEMET ha vuelto a decretar la alerta amarilla por «chubascos, localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormenta» en la provincia de Valencia, el sur de Castellón y el litoral norte de la provincia de Alicante.

En estas zonas se espera una precipitación acumulada hasta las 12.00 horas de 20 mm en una hora y de 60 mm en 12 horas. La AEMET también ha avisado de que estos episodios de lluvias pueden ir acompañados de granizo en el litoral de la provincia de Valencia y el litoral sur de Castellón.

La alerta amarilla de la AEMET para este lunes 29 de diciembre tendrá el epicentro en Valencia, especialmente en la zona cero de la DANA. «Cielo muy nuboso con precipitaciones, en forma de chubascos, localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, sin descartar que sean localmente muy fuertes a primeras horas, remitiendo durante la tarde», informa la AEMET.

Alerta en la zona cero de la DANA

«Chubascos, localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, sin descartar que sean localmente muy fuertes en la provincia de Valencia, sur de Castellón y litoral norte de Alicante», dice la AEMET en su página web oficial sobre los fenómenos significativos que se esperan en la Comunidad Valenciana para este lunes 29 de diciembre.

28/12 18:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | Comunitat Valenciana: lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/JmwozICpKv — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) December 28, 2025

La predicción de la AEMET sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 29 de diciembre es la siguiente:

Cielo muy nuboso con precipitaciones, en forma de chubascos, localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, sin descartar que sean localmente muy fuertes en la provincia de Valencia, sur de Castellón y en el litoral norte de Alicante. Cota de nieve en torno a 1400-1600 m. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. En el litoral, viento moderado del este y noreste, girando por la tarde a norte y noroeste; en el resto, viento flojo de dirección variable, predominando la componente norte.