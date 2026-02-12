Es increíble pero San Sebastián recupera después de 50 años las procesiones de Semana Santa en 2026

San Sebastián ha anunciado algo que seguro que va a sorprender a muchos, ya que la ciudad va a volver a tener una procesión de Semana Santa en 2026, algo que no ocurría desde hacía más de cincuenta años. Un grupo de laicos planteó recuperar esta tradición, desaparecida en los años 70 y tras varios meses de trabajo, la petición ya tiene el aval de la diócesis y de la parroquia del Buen Pastor, de modo que a través de las misas de domingo, el anuncio ya se hizo oficial.

Una vez hecho el anuncio, se abrió el plazo para que se puedan inscribir todos aquellos que deseen participar, y en apenas unos días ya han sido más de 100 las solicitudes que se han registrado. Las funciones a cubrir son las de: portadores de paso, participantes con cirio o nuevos miembros de la cofradía. La organización recuerda que todavía hay tiempo para apuntarse a través de la web de la catedral o directamente en la sacristía. En cuanto a la fecha, ya podemos avanzar que la procesión se va a celebrar el Viernes Santo, 3 de abril, con salida a las 20:30 desde la Catedral del Buen Pastor. La Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se fundó en 1927 y que ha sido reactivada para esta ocasión, será la encargada del cortejo. Está previsto que participen tres imágenes: Jesús Nazareno, el Cristo yacente y la Virgen de la Soledad, que sustituirán al patrimonio histórico perdido con el paso del tiempo.

San Sebastián recupera después de 50 años las procesiones de Semana Santa

Los promotores del proyecto insisten en que el impulso ha sido plenamente ciudadano. En el grupo se puede encontrar a personas de distintos barrios y edades, algunas con recuerdo familiar de las antiguas procesiones y otras que nunca llegaron a ver una en la propia ciudad. El denominador común, aseguran, es la percepción de que faltaba algo en la Semana Santa donostiarra. Pese a la secularización creciente, consideran que existe hoy un renovado interés por la religiosidad popular, quizá porque en otros pueblos de Guipúzcoa las procesiones han mantenido su continuidad sin interrupciones.

Esa motivación ha sido suficiente para reactivar la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, que desde finales de 2025 trabaja en la logística: desde la organización del cortejo hasta la restauración de las imágenes que saldrán en procesión. La recuperación del patrimonio no ha sido tarea fácil, ya que buena parte del material histórico desapareció con el paso del tiempo. Aun así, la edición de 2026 contará con tres imágenes principales: Jesús Nazareno, el Cristo yacente y la Virgen de la Soledad.

Una procesión con salida desde el Buen Pastor y participación abierta

La salida está prevista para las 20:30, una hora que en la práctica convierte el recorrido en algo más íntimo y propio del ambiente del Viernes Santo. Por ahora no se ha hecho público el itinerario completo, pero sí se ha confirmado que el cortejo arrancará en la Catedral del Buen Pastor, lo que deja claro que la idea es que la procesión vuelva a verse en pleno centro y no en un recorrido secundario. El resto del trazado se detallará en cuanto la organización cierre los permisos y la logística, algo en lo que siguen trabajando estas semanas.

La convocatoria para participar está abierta. Los organizadores aceptan inscripciones tanto de quienes deseen portar un paso como de quienes quieran llevar un cirio o integrarse formalmente en la cofradía. Las solicitudes pueden gestionarse a través de la web de la catedral o directamente en la sacristía. El próximo 20 de febrero se celebrará una asamblea organizativa en la que se repartirán tareas y se coordinarán los ensayos previos.

Un regreso con cinco siglos de historia detrás

Aunque han pasado más de 50 años desde la última procesión, la tradición de Semana Santa en la ciudad es mucho más antigua. Existen documentos que ya en el siglo XVI mencionan cortejos penitenciales en la Parte Vieja, vinculados a las hermandades de la época. Aquellas procesiones sobrevivieron a guerras, cambios urbanos y transformaciones sociales, hasta que en la década de los 70 se dejaron de organizar. La falta de relevo generacional y un clima social distinto llevaron a su desaparición.

Por eso, la edición de 2026 no se vive como un simple regreso, sino como una pieza recuperada de la memoria colectiva. Para muchos donostiarras será la primera oportunidad de ver una procesión en su propia ciudad; para otros, un viaje emocional a lo que recuerdan sus abuelos. La diócesis y la parroquia del Buen Pastor han respaldado la iniciativa desde el inicio, conscientes del impacto cultural y religioso que puede tener este retorno.

Los organizadores son cautos ya que saben que aún queda trabajo por delante y que la primera edición requerirá ajustes. Pero insisten en que lo importante es que, después de medio siglo, San Sebastián volverá a vivir en sus calles un acto que formó parte de su historia durante cientos de años.