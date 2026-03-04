La 2 de Compromís no aplaude las intervenciones de su líder Baldoví en las Cortes Valencianas

Aitana Mas, la número 2 de Compromís y para muchos considerada como la heredera natural del liderazgo en la coalición, no ha aplaudido tras ninguna de las cuatro intervenciones protagonizadas por el actual líder, Joan Baldoví, al inicio del Pleno de este miércoles en las Cortes Valencianas.

Aitana Mas no ha aplaudido a Baldoví en un momento en que era él mismo quien presentaba una propuesta sobre el estatuto de los ex presidentes. Ni una sola vez tras sus intervenciones en ese punto, Joan Baldoví ha recibido el aplauso de Aitana Mas. Así, lo evidencia el vídeo que ilustra esta información. Los hechos no han pasado desapercibidos a las demás bancadas, desde lo que se vislumbra es la escenificación de una crisis abierta hace tiempo y que se ha ido soterrando hasta ahora, cuando apenas restan 15 meses para las elecciones.

Aitana Mas es la misma diputada de Compromís que relevó a la entonces vicepresidenta del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, cuando esta última dimitió tras ser imputada en el caso que investiga si la consellería que Oltra dirigía supuestamente ocultó los abusos de su entonces marido a una menor tutelada. Eran otros tiempos, en los que poco antes de acceder al Gobierno valenciano, Aitana Mas presumía de su sintonía con Joan Baldoví, entonces diputado en el Congreso, tal como publicó OKDIARIO.

Pero los tiempos cambian. Ahora, la crevillentina Aitana Mas es la número 2 de Compromís. Por delante, sólo tiene al líder, Joan Baldoví. Este último, el último en activo de los nacionalistas de aquella cabeza de cartel de la coalición nacionalista que conformaban Oltra, Ribó y él mismo. Precisamente, el posible regreso de Oltra, independientemente de que se la juzgue y sea declarada culpable o no, es lo que viene desbaratando la coalición.

Todo ello, ha tomado forma en el Pleno de este miércoles. Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, Aitana Mas no ha aplaudido a Joan Baldoví ni en una sola de sus cuatro intervenciones al inicio del Pleno.

Al principio, parecía que la número 3, Isaura Navarro, tampoco aplaudiría al líder. Pero, finalmente, lo ha hecho, lo que ha convertido a Aitana Mas en la única diputada que no le ha aplaudido y ha dado mucha más visibilidad a esos no aplausos de Aitana Mas.

El revés para Baldoví ha sido doble. Porque ninguna de las formaciones con representación en la Cámara le ha secundado en la iniciativa del estatuto de los ex presidentes de la Generalitat Valenciana. De hecho, el diputado del PP, Javier Gutiérrez, en la segunda de sus intervenciones ha significado una tras otra las carencias de Compromís. y, entre ellas, la de carecer de una «agenda valenciana». Y le ha recordado lo de ser un «pagafantas de Sánchez, dándole su apoyo de manera gratuita».

Además, Gutiérrez ha recordado a Baldoví que Compromís habla «de cacería a Oltra, de lawfare, pero mientras bailan. Mal pero bailan». Para cerrar con un guiño a su compañero de bancada José Juan Zaplana que en el Pleno anterior se dirigió a Baldoví con un «mira, Juan». En concreto, Javier Gutiérrez ha manifestado a Baldoví: «Juan ya no eres creíble. Juan, ya nadie te cree. Así, que puedes dejar de bailar».