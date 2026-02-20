El repaso de un diputado del PP a Joan Baldoví en las Cortes Valencianas: «Mira, Juan…»

A lo largo de todo el mandato de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, el líder de Compromís, Joan Baldoví, se ha dirigido desde el atril de oradores al citado Mazón por su nombre de pila: «Mira, Carlos….». Ahora, en el último Pleno de las Cortes Valencianas, ha sido el diputado del PP, José Juan Zaplana quien se ha dirigido a Joan Baldoví por su nombre en castellano: «Mira, Juan». Lo ha hecho hasta en siete ocasiones, que son las que se reflejan en el vídeo que ilustra esta información. A cada «mira, Juan», mayor era el enfado de Joan Baldoví. José Juan Zaplana ha concluido su intervención devolviendo sobre un irritado Baldoví una frase de Pedro Sánchez muy aplaudida en su día por la izquierda en el Congreso. «Mira, Juan: menos odio y más amor», ha recomendado Zaplana a Joan Baldoví, con PP y Vox irrumpiendo en aplausos ante los lamentos de la izquierda y con el citado Baldoví ya mostrando un monumental enfado.

Así, José Juan Zaplana arranca su intervención espetando a Joan Baldoví: «Juan, ir de la mano de tanto rufián no te está haciendo bien aún con tus tezanos internos». Una alusión directa a los intentos de Gabriel Rufián de capitalizar una candidatura independentista y a una reciente encuesta de Compromís.

En otro momento, José Juan Zaplana vuelve a dirigirse a Joan Baldoví como Juan. En este caso para criticar la falta de ayuda del Gobierno de España en la DANA: «¿Dónde están los ministros?, ¿dónde están las ayudas?, ¿dónde está Sánchez?, ¿en la India, otra vez? Te da igual. Te da igual, Juan».

Algo después, José Juan Zaplana vuelve a dirigirse a Joan Baldoví como Juan para criticar, también, el posicionamiento de Compromís tras las tragedias de la DANA y Adamuz: «Mira Juan, la gente no quiere comparaciones entre una catástrofe natural y predecible con un accidente ferroviario totalmente evitable. Pero sí quiere comparar y sí ve cómo os comportáis vosotros y dónde están vuestras exigencias con el Partido Popular y dónde con el partido sanchista».

Más tarde, José Juan Zaplana señala a Compromís por su silencio ante los escándalos de Pedro Sánchez, el Gobierno y el PSOE: «Juan, sois cómplices de todo eso y de todo lo que está pasando: has permitido desde el Falcon para venir a Benicásim de concierto hasta que trapicheen con compañías aéreas para forrarse y tú callado como si hubieras ido en el Peugeot».

Antes de terminar, José Juan Zaplana se dirige de nuevo a un Joan Baldoví ya visiblemente nervioso, para afear a Compromís su defensa de la imposición lingüística: «Juan, has traspasado todas las líneas éticas y morales, convirtiendo esto en una cacería personal sin precedente en democracia y te has convertido en el peor del trampismo porque no soportas que hayamos eliminado vuestros chiringuitos y negocios con nuestra lengua».