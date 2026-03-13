Adamuz recibe la Medalla de Oro al Mérito de Protección Civil por su «generosa labor» en el accidente

El pueblo de Adamuz (Córdoba) ha sido condecorado este jueves con la medalla de oro con distintivo rojo al Mérito de la Protección Civil por «su generosa y desinteresada labor» durante las labores de rescate en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue el encargado de presidir el pasado jueves el acto de entrega de medallas celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, donde más de 200 personas e instituciones de diversas administraciones y de la sociedad civil han sido distinguidas por su trayectoria y su destacada labor en el ámbito de la protección civil y las emergencias.

Las máximas distinciones, la insignia de oro con distintivo rojo que reconoce actos de heroísmo y solidaridad, han sido concedidas al pueblo de Adamuz, recogida por su alcalde Rafael Moreno, y a Julio Rodríguez y José Cepas, dos jóvenes de la localidad que fueron de los primeros en llegar al lugar del accidente para auxiliar a las personas heridas y atrapadas.

En su intervención en la ceremonia, el ministro ha recordado que los vecinos «supieron estar a la altura del dolor ajeno». «Su compromiso me ratifica en mi convicción de que España es solidaria, que entiende la solidaridad como una actitud proactiva que nuestro país ejerce, sin dudarlo, cada vez que somos puestos a prueba», añadió.

Por su parte, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, destacó que, en el momento más trágico, Adamuz «no permaneció como espectador». «Abrió sus puertas, sus recursos y su cariño para acoger y acompañar a quienes llegaron heridos, desorientados o angustiados buscando apoyo».

Reconocimiento a la Guardia Civil

En la ceremonia se han entregado los galardones correspondientes a 2025 y 2024, dado que el año pasado no hubo acto de entrega debido a las graves inundaciones provocadas por la dana en octubre en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Las medallas de plata con distintivo rojo al Mérito de la Protección Civil han recaído en tres agentes de la Guardia Civil. El primero de ellos, Alberto Guzmán, que sufrió lesiones graves al ser atropellado por un camión mientras prestaba servicio en un punto de verificación preventivo en la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz.

También han recibido medalla Manuel Jesús Salvatierra, que sufrió un accidente de circulación cuando, fuera de servicio, acudió de forma voluntaria a apoyar el operativo para la extinción de un incendio declarado en Tarifa. Patricia Encarnación Úbeda, herida al detener a un hombre con una enfermedad psiquiátrica que, debido a su gran estado de agitación, amenazaba la integridad física de otras personas.

«Los tres sois la mejor representación del compromiso de los miembros de la Guardia Civil, y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, con la sociedad a la que servís, que se conmueve siempre con vuestras muestras de coraje, abnegación y sacrificio», ha señalado el ministro del Interior.

Entre el resto de los premiados se encontraban representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, funcionarios de los tres niveles de la Administración, así como voluntarios de protección civil y responsables de empresas, del ámbito de la ciencia y la universidad que prestan una colaboración fundamental con la Protección Civil.

Manifestación para «conocer la verdad»

El mismo día que el ministro Grande-Marlaska condecoraba al pueblo de Adamuz por su actuación tras el accidente, el portavoz de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, anunció una manifestación en Huelva para conocer «toda la verdad» del accidente ferroviario en el que murieron 46 personas el pasado 18 de febrero.

La convocatoria, que también tiene como objetivo «rendir homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas del descarrilamiento», tendrá lugar el próximo 20 de marzo a las 18:00 horas. Iniciará desde la Estación de tren de Huelva y finalizará en la Plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

Para Samper, «Adif quiere ocultar información, como así lo certifica la propia Guardia Civil. Se está ocultando información en el sentido de que incluso hay pruebas que se han trasladado, se han retirado de donde estaban sin autorización judicial y esto es una muestra clara de que efectivamente es así».

Al conocer que Adif retiró material del escenario del accidente sin permiso, las víctimas decidieron que el lugar adecuado para alzar la voz contra las actuaciones del Gobierno y de Adif sería la manifestación que se celebrará en pocas semanas.