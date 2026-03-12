Las víctimas de Adamuz convocan una manifestación el 20 de marzo para «conocer toda la verdad»

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado una manifestación en Huelva para que se conozca «toda la verdad» del accidente ferroviario en el que murieron 46 personas el pasado 18 de febrero, tal y como ha podido informar Mario Samper, portavoz del grupo.

La convocatoria, que también tiene como objetivo «rendir homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas del descarrilamiento», tendrá lugar el próximo 20 de marzo a las 18:00 horas. Iniciará desde la Estación de tren de Huelva y finalizará en la Plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

Para evitar politizar la concentración, Samper deja clara su postura y ahuyenta la posibilidad de que este homenaje desvíe el objetivo prioritario: conocer qué provocó el terrible accidente.

«La manifestación será un acto pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa, que no es sólo nuestra, sino de toda la sociedad. La seguridad ferroviaria es una cuestión que afecta directamente a miles de ciudadanos que utilizan el tren cada día».

Indignación por ocultar pruebas

El pasado 24 de febrero, las víctimas mostraron su enfado al conocer que personal de Adif retiró material del escenario del accidente sin permiso. Para Samper, «Adif quiere ocultar información, como así lo certifica la propia Guardia Civil. Se está ocultando información en el sentido de que incluso hay pruebas que se han trasladado, se han retirado de donde estaban sin autorización judicial y esto es una muestra clara de que efectivamente es así».

La Guardia Civil ha asegurado que personal de Adif se llevó, durante la madrugada, material de la zona del siniestro cuatro días después del suceso y practicó distintas pruebas «sin advertirlo, ni solicitarlo».

Según consta en el informe, los hechos ocurrieron entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero, cuando operarios del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se llevaron material de las vías hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba).

La Guardia Civil tuvo que advertir posteriormente a Adif, mediante un correo electrónico enviado el 2 de febrero, de que no realizara «ningún tipo de actuación en las soldaduras sin autorización previa». Entre las principales hipótesis que se barajan sobre el siniestro figura la rotura del carril o un fallo en la soldadura como posibles detonantes del siniestro.

El documento no descarta escenarios aún más graves. Entre las causas «no determinadas» figuran la posibilidad de sabotaje o acto terrorista, la falta de prevención, un mantenimiento deficiente o incluso el uso de materiales inadecuados.

La Benemérita apunta especialmente a un «problema de infraestructuras ferroviarias». El informe señala que se produjo una rotura de un riel y de una soldadura, sin que por el momento se haya podido determinar cuál falló primero. Una de las piezas clave es un carril con inscripción «Ensidesa», fabricado en 2023 y de acero R350HT, instalado en el sentido Madrid. La Guardia Civil solicitó a Adif información sobre el lote de estos rieles el 26 de enero, petición que tuvo que reiterarse tres días después.

Otra de las hipótesis se centra en la soldadura que unía ese carril moderno con otro de 1989. Los agentes reclamaron la identificación de los operarios que realizaron esa soldadura y la acreditación de su habilitación profesional, solicitudes que también tuvieron que repetirse ante la falta de respuesta inicial.