Carlos Alcaraz – Norrie: cuándo es, a que hora empieza y dónde ver el partido de cuartos de Indian Wells 2026

Carlos Alcaraz y Cameron Norrie se preparan para protagonizar un partidazo en estos cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026 donde ambos lucharán por sacar el billete que hay en juego para las semifinales. El ganador se vería las caras ante Daniil Medvedev o Jack Draper, vigente campeón del torneo. Te explicamos cuándo se juega, a qué hora empieza y dónde ver por televisión este partidazo que jugará el murciano.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 contra Cameron Norrie?

Carlos Alcaraz continúa con paso firme en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 y ya se ha plantado en los cuartos de final, donde se tendrá que medir a Cameron Norrie en lo que será un auténtico partidazo. El murciano arrancó su participación en este torneo que se disputa en California imponiéndose a Grigor Dimitrov por 6-2 y 6-3, mientras que en tercera ronda su víctima fue un Arthur Rinderknech que ya le complicó algo más las cosas (6-7, 6-3 y 6-2). Ya en octavos, el de El Palmar superó también con contundencia (6-1 y 7-6) a Casper Ruud, por lo que ya está un pasito más cerca de pelear por un nuevo título esta temporada.

Durante estos años de historia del Masters 1000 de Indian Wells sólo hay cuatro españoles que han sido capaces de ganarlo. El primero de ellos fue José Higueras y hubo que esperar casi dos décadas para ver a Álex Corretja morder el metal en California. Posteriormente llegó Rafa Nadal con tres entorchados en este mítico campeonato que es conocido como el quinto Grand Slam y finalmente tenemos a Carlos Alcaraz, que lo ha levantado dos veces y espera en esta edición poder igualar al de Manacor.

La organización de este emocionante torneo que se disputa en California ha programado este frenético Carlos Alcaraz – Norrie de los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026 para la madrugada del jueves 12 de marzo al viernes 13. La ATP ya ha anunciado el orden de juego para esta jornada y el encuentro entre el murciano y el británico será en el horario de no antes de las 3:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Horario del partido de Carlos Alcaraz vs Norrie en Indian Wells

El arranque del año 2026 está siendo muy positivo para un Carlos Alcaraz que ha comenzado su aventura junto a Samuel López como entrenador a la perfección. Y es que ya hace más de un mes consiguió proclamarse campeón del Open de Australia al imponerse a Novak Djokovic en la gran final. Era la primera vez que ganaba este torneo y se convertía en el tenista más joven en conquistar los cuatro Grand Slam. También se llevó el trofeo del ATP 500 de Doha y ahora tiene entre ceja y ceja destronar a Jack Draper en el Masters 1000 de Indian Wells 2026.

Este vibrante Carlos Alcaraz – Norrie que corresponde a los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026 se jugará en la madrugada del jueves 12 al viernes 13 de marzo. Estos dos tenistas se han visto las caras en ocho ocasiones, cayendo cinco victorias del lado del murciano y tres del británico. La última vez que se midieron fue en 2025 y ganó Cameron, pero la única vez que jugaron en este torneo cayó del lado de Carlitos.

Dónde ver el Masters 1000 de Indian Wells 2026 y a Carlos Alcaraz en directo

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos en nuestro país para emitir en exclusiva los diferentes partidos que se jueguen en esta competición que se disputa en California, Estados Unidos, es Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Norrie de los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Hay que tener en cuenta que los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el último forma parte de una suscripción, lo que significa que este choque no se podrá ver gratis por TV.

Los seguidores que no se pierden ni un partido del murciano y los amantes de este deporte en general van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Norrie de los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la web de este operador con un ordenador. Habría que tener en cuenta la aplicación Tennis TV, que es de pago y que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en este Masters 1000 de Indian Wells 2026. Narraremos en directo y en vivo online el juego a juego y minuto a minuto de los partidos más importantes del murciano y una vez acabe este Carlos Alcaraz – Norrie de los cuartos de final publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones más importantes que se produzcan en California.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Norrie del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Por otro lado, todos los aficionados que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este encuentro entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie de los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar en algún momento con el Indian Wells Tennis Garden para informar sobre lo que esté haciendo Carlitos.