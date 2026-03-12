Miguel Zorío presenta un recurso contra el auto del juez que se niega a investigar al Valencia

Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF, y máximo responsable de Marea Valencianista, ha presentado recurso de reforma contra el auto del juez responsable de instrucción 19 de Valencia, y en el que «de manera inexplicable se niega a investigar hechos que en otros países no sólo se han investigado, si no que han supuesto la condena de los culpables por delitos idénticos».

Para Zorío, «ya puedo adelantar que este recurso será rechazado, pero tenemos grandes esperanzas en el recurso de apelación que presentaremos ante la Audiencia, órgano que ya obligó al juzgado a explicar las causas del archivo. Sin prejuzgar el caso, y más cuando tengo una excelente relación personal con Mónica Oltra (a la que deseo lo mejor), es importante señalar que, si la Audiencia mantiene su criterio, la Audiencia abrirá por fin el bunker judicial en el que incomprensiblemente se esconden Peter Lim y todos los políticos, empresarios y comunicadores que han colaborado en el asesinato del Valencia CF». El ex vicepresidente respeta y acata las decisiones judiciales, pero sin duda alguna, no puede entender como:

1º El Tribunal de Arbitraje del Deporte Europeo condena a Peter Lim y a Meriton por el desfase entre lo que el Valencia CF pagó por Rodrigo al Benfica, y el dinero real que entró en las arcas del club lisboeta; y aquí ni se investiga. Aquí no se investiga nunca nada.

2º La fiscalía portuguesa está investigando los fichajes de Rodrigo, Cancelo, André Gomes, Enzo Pérez, etc. por el abusivo gasto en agentes de estos fichajes (demostrados documentalmente por la Bolsa de Lisboa), y aquí no se investiga nunca nada.

3º Que la justicia italiana condenó a todo el consejo de administración de la Juventus por una operación idéntica a la del intercambio de los porteros Cillessen y Neto ente el Valencia CF y el FC Barcelona, con precios desorbitados para arreglar los balances de los respectivos clubes; y aquí no se investiga nunca nada.

4º Que en una junta de accionistas del Valencia CF SAD de 2017, se decida cerrar la empresa que montó Peter Lim en Singapur, Valencia CF Asia Ltd; demostremos que seguía operativa con un informe encargado a un equipo de detectives de Singapur; demostremos que seguía moviendo dinero; y aquí no se investiga nunca nada.

5º Que presentemos documentación que acredita que Lay Hoon podría haber cometido un gravísimo delito fiscal; y el juzgado dice que podría ser, pero que lo traslada a la agencia tributaria para que esta decida; y aquí no se investiga nunca nada.

6º Que el Valencia CF ha recibido préstamos de Meriton para comprar jugadores con un sobre precio clarísimo; después los ha capitalizado; y hemos enviado documentación sobre movimientos del Valencia CF con Meriton Hong Kong, que parecen acreditar que esos préstamos son convertidos en acciones y simultáneamente, son devueltos en forma de servicios; y aquí no se investiga nunca nada.

7º Que se aprueba un convenio urbanístico en el pleno del Ayuntamiento de Valencia, en contra del dictamen del letrado del propio Ayuntamiento; y aquí no se investiga nunca nada.

8º Que se aprueba de forma ilegal un préstamo mortal para la vida del club en una junta de accionistas que no se celebró; y aquí no se investiga nunca nada.

9º Que se archivan las causas sin tener constancia de que todos los investigados han sido informados por parte del juzgado (Peter Lim, Layhoon, Meriton Holding o Meriton Capital); y aquí no se investiga nunca nada.

10º Que la documentación de la compraventa del Valencia CF SAD ha desaparecido de los archivos del protectorado de fundaciones de la GVA; y aquí no se investiga nunca nada.