Zorío pide explicaciones sobre el papel de la consultora Acento en las licencias del Nuevo Mestalla

Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista, exige que en la Junta de Accionistas que mañana celebrará el Valencia CF, Kiat Lim aclare cuál ha sido el papel de Acento (la consultora de Pepe Blanco y Alfonso Alonso) en el extraño cambio de guion que tuvo la aprobación del pelotazo urbanístico que aprobó el pleno del Ayuntamiento de Valencia con los votos de los concejales de María José Catalá y los concejales de la oposición.

Hay que recordar que Acento es la consultora que contrató la Liga de Javier Tebas para «influir» en los asuntos públicos que le interesaban al presidente del futbol profesional español. A su vez, Tebas es socio de Lim en Asia, y para Kiat Lim es la persona clave con la que debes hablar para comprar el Valencia CF.

Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF, ha señalado que «tengo pruebas por escrito de que Peter y Kiat Lim han designado a Javier Tebas como la persona con la que debes hablar si estás interesado en comprar el Valencia CF. También es evidente que Acento trabaja para Tebas, al igual que lo ha hecho KPMG cuando José Marí Olano estaba en su plantilla. Así mismo, los protagonistas han reconocido que el propio Olano fue mandatado por la Alcaldesa para reunirse con Germán Cabrera, en su despacho de Madrid, para perfilar una solución adecuada al tema de las licencias del nuevo Mestalla. De igual manera, es conocida la vinculación de algunos socios y ejecutivos de Acento con el PSOE-PSPV y con el PP valenciano. Por último, fui testigo directo de la discreta conversación que tuvo Pepe Blanco con Lay Hoon en el palco del Atlético de Madrid, poco antes de dejar el cargo y de que se aprobará el pelotazo. Por último, es bueno recordar que algunos representantes empresariales y la propia Alcaldesa presionaron mucho a los concejales díscolos, para conseguir doblarles el brazo en esta cuestión».

Zorío recuerda que el informe del letrado municipal, Manuel Latorre, que ya en mayo avisó a la Alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que si se votaba la moción que intentaba legalizar el pelotazo urbanístico de Peter Lim con el Nuevo Mestalla, los concejales cometerían un claro delito de prevaricación, lo que conlleva una responsabilidad personal y patrimonial de los ediles. Tas la lectura de ese informe, la moción no fue votada en mayo, aunque sí que lo fue en el pleno de julio, impulsada por la propia Alcaldesa y apoyada por PP, PSOE y COMPROMÍS.

Zorío recuerda que el secretario Municipal Manuel Latorre Hernández, presentó un informe taxativo antes del pleno del ayuntamiento de mayo de 2024, que impidió que se debatiera una moción idéntica a la aprobada en julio. En dicho informe, Latorre afirmaba textualmente que «consideramos que la propuesta de acuerdo contenida en este punto tercero de la moción es contraria a derecho, y ello por las razones que pasamos a exponer a continuación: la licencia de edificación es un acto declarativo de derechos (tendente a remover los obstáculos que se oponen al libre ejercicio de un derecho que preexistía en el patrimonio del solicitante) y eminentemente reglado (no sujeto a criterios de oportunidad)».

«Y es por ello que analizada la vigente normativa valenciana en materia de urbanismo, en el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (TRLOTUP) no encontramos norma alguna que faculte a la administración municipal para exigir al peticionario de una licencia de edificación en suelo urbano una fianza por el valor total de las obras, por lo que tal exigencia carece de cobertura jurídica en la vigente normativa urbanística», añade.

«Por todo ello, no existiendo norma jurídica que ampare al Ayuntamiento para exigir una fianza por el valor total de las obras de edificación al solicitante de la licencia, y no habiendo sido asumida tampoco dicha obligación de forma voluntaria en los convenios suscritos por el VCF, SAD con el Ayuntamiento de Valencia, resultaría contraria a derecho la inclusión de esta previsión en las Fichas de Gestión de la Modificación del Plan ATE», concluye.

Además, Latorre establece que «la inclusión en la Modificación del Plan ATE de la exigencia de una fianza por el valor total de las obras, como requisito sine qua non para la obtención de la licencia para la conclusión de la construcción del nuevo estadio, a nuestro juicio haría incurrir a este instrumento de planeamiento en causa de nulidad de pleno derecho… estaría vulnerando las leyes, con manifiesta infracción de los principios de legalidad y jerarquía normativa».