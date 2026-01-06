Cuándo empiezan las rebajas en Zara, Mango y El Corte Inglés en enero 2026

Cada año, justo cuando llega el Día de Reyes y mientras estamos disfrutando del Roscón, se empieza a notar que las rebajas de invierno están a punto de ser lanzadas. Hay quien lo vive como una tradición más de enero, igual que quitar el árbol o volver al trabajo, pero lo cierto es que son muchos los que llevan semanas esperando el momento de mirar todos los precios rebajados para hacerse con alguna prenda que dejó pasar en diciembre. Sea cual sea el caso, siempre se tiene la duda de cuándo se celebran aunque debes estar atento porque en nada, comienzan las rebajas de enero 2026.

En los últimos años se ha consolidado una tendencia clara que tiene mucho que ver con el comercio electrónico, y con el hecho, de que las rebajas ya no empiezan únicamente cuando se abren las puertas de las tiendas. Sabemos que las aplicaciones y páginas web van siempre primero, y aunque hay cadenas que prefieren mantener la tradición de empezar de forma oficial el día 7 de enero, otras apuestan por adelantar la fecha al día de hoy para quienes compran desde casa y quieren asegurarse de no quedarse sin sus prendas. Veamos entonces a continuación cuándo empiezan las rebajas en Zara, Mango y El Corte Inglés, tanto online como en tienda física,

Cuándo empiezan las rebajas de enero 2026 en Zara

Zara mantiene un esquema que lleva aplicando desde hace año y que le hace ser de las primeras en estrenar las rebajas. La firma de Inditex concentra su arranque en dos momentos diferenciados. Primero en su web y app, la tarde de hoy 6 de enero y ya mañana 7 de enero en tiendas físicas. Esto permite a una gran parte de clientes hacerse con lo que buscan sin esperar a la mañana siguiente y, sobre todo, evitar la avalancha de primeras horas en las tiendas..

En cuanto a horarios para hoy y si hacemos caso de años anteriores. Las rebajas de Zara comenzarán a las 18:00 en la app y a las 19:00 en la web. Y apunta porque lo mismo suele ocurrir para el resto de tiendas Inditex, como Bershka, Pull & Bear, Lefties o Massimo Dutti.

Rebajas de Mango: acceso anticipado y apertura general

Mango ha ido jugando en los últimos años con un modelo ligeramente distinto, más escalonado. La marca suele ofrecer una serie de artículos en promoción desde días antes de que llegue Reyes Magos, pero si hablamos de las rebajas propiamente dichas, será también hoy 6 de enero cuando nos las encontremos en web y app. Y luego, la campaña se completa el 7 de enero con el inicio oficial en todos los establecimientos. Ese día suelen verse las colas habituales de quienes quieren ver las prendas en persona o simplemente prefieren comprar de manera tradicional.

El Corte Inglés: el arranque más clásico

El Corte Inglés sigue manteniendo un planteamiento más tradicional. La fecha oficial para el inicio de las rebajas en tienda física es el 7 de enero. Es el día en el que se abren puertas con los descuentos aplicados, tanto en moda como en hogar, tecnología, accesorios, deporte y otras secciones que cada año forman parte de su calendario de rebajas. Este modelo más estable ayuda a que los clientes sepan exactamente cuándo comienza la campaña sin demasiadas variaciones.

Aun así, en los últimos años se ha vuelto habitual que ciertas ofertas aparezcan en la web un poco antes. De hecho, hasta ayer día 5 de enero tenía algunos artículos rebajados hasta un 40% en su web y es de esperar que las rebajas online arranquen hoy mismo. No obstante, el 7 sigue siendo el día clave, el que concentra el grueso de ventas y el que marca la experiencia más tradicional de rebajas en sus centros, que son de hecho, la imagen que cada año se repite en los informativos, cuando hablan sobre el arranque de las rebajas de invierno.

Consejos prácticos para aprovechar las rebajas de enero 2026

Aunque cada cadena parece que repite lo que lleva haciendo desde hace algunos años, hay una idea que se repite. Quien quiera aprovechar las rebajas desde el primer momento tiene que estar atento a los movimientos en las webs y apps de las principales firmas de moda hoy 6 de enero y no sólo al inicio oficial del día 7. De este modo, es importante que registres la cuenta en las apps, que actives notificaciones y que tengas guardados en la lista de favoritos los artículos más deseados para que puedas hacerte con ellos en cuanto llegue la hora y comiencen las rebajas. Enero es un mes de alta demanda y las tallas se agotan rápido, especialmente en abrigos, calzado y prendas de precio medio.

También puede ayudar hacer una pequeña planificación previa. Revisar el armario, decidir qué necesitas realmente y establecer un presupuesto evita compras impulsivas que luego se dejan olvidadas en un cajón. Apunta además que las segundas rebajas suelen llegar a finales de mes, aunque para entonces es normal que los productos más buscados ya no estén disponibles.