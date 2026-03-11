El Gobierno ha alertado a las empresas que licitan en los concursos públicos que ha detectado un hackeo de sus sistemas en el que el defraudador se hace pasar por la Administración central y solicita a las compañías adjudicatarias el pago de la garantía del contrato en una cuenta corriente de los hackeadores. La estafa afecta a cientos de empresas que participan en las licitaciones de concursos públicos del Ejecutivo.

El Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo ha incluido este martes en la plataforma online de los contratos públicos una nota de correos fraudulentos que titula Aviso a los licitadores sobre correos fraudulentos. En la nota, Economía advierte del hackeo en los concursos públicos.

«Se ha detectado que los licitadores de los contratos públicos reciben correos electrónicos fraudulentos en los que se suplanta, bien la identidad de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), bien la del Responsable del Órgano de Contratación (ROC), con objeto de que la empresa adjudicataria ingrese la garantía definitiva en una cuenta corriente o emita la correspondiente factura y la envíe al ROC para ser objeto de revisión», señala Economía.

«La última casuística de la que tenemos constancia es la suplantación de la PLACSP mediante un correo de supuesta reactivación de cuenta de usuario registrado con destino a operadores económicos, con la finalidad de que pulsen un enlace para concluir el proceso», advierte la nota del departamento de Cuerpo.

El Gobierno ofrece a las empresas algunos ejemplos de correos fraudulentos, previa inserción del nombre de usuario y de la contraseña utilizada por las empresas para optar a los concursos públicos.

El Gobierno recuerda a las empresas que participan en los concursos públicos que «sólo envía correos a operadores económicos desde alguna de las siguientes cuentas:

– [email protected],

– [email protected]

– [email protected]

– [email protected]

– [email protected]

– [email protected]

Si ha recibido un correo desde otra dirección de correo electrónico diferente, por favor, envíelo como adjunto a [email protected] y no realice ninguna de las acciones que le indiquen», finaliza la nota.

El hackeo de estos concursos públicos puede afectar a miles de empresas pequeñas y medianas que participan en las licitaciones de los diferentes organismos de la Administración central. El impacto de este hackeo puede ser millonario si la empresa en cuestión no detecta el fraude a tiempo y hace el ingreso en la cuenta corriente fraudulenta de la garantía de la adjudicación del contrato.

Los diferentes organismos y empresas de la Administración central licitan cientos de contratos cada mes y adjudican miles de millones de euros en concursos.

Los ciberataques son habituales y España es uno de los países más afectados. Sólo el año pasado, empresas como El Corte Inglés, Telefónica o ING sufrieron ataques informáticos que dejaron al descubierto nombres y datos de sus clientes.