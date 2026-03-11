Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 11 marzo de 2026 en Valencia

Este miércoles 11 de marzo Valencia vivirá otro día de Fallas, que estará bajo la amenaza de la lluvia. La DANA que llegó el martes a la Comunidad Valenciana volverá a ser protagonista en un día en el que todos los falleros tienen una cita a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento con la mascletá que será disparada por la pirotecnia Tomás. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el programa de las Fallas de Valencia para este miércoles 11 de marzo.

Este 11 de marzo Valencia volverá a vivir un día especial de Fallas a la espera de la semana grande fallera que comenzará este domingo 15 de marzo. A partir de ahí y hasta el jueves 19 de marzo, cuando se celebra la festividad de San José, la capital de la Comunidad Valenciana vivirá los días más importantes del año con la tradicional plantá, las ofrendas a la Virgen de los Desamparados, la Nit del Foc o la Cremá, con la que se pondrá punto y final a las Fallas de Valencia 2026.

A la espera de la semana grande fallera, este miércoles 22 de marzo las Fallas de Valencia 2026 volverán a vivir otro día de mascletá. Como suele ser habitual, este acto tendrá lugar a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad y en el mismo será protagonista la pirotecnia Tomás, que será la encargada de disparar el show. Este espectáculo pirotécnico volverá a estar amenazado por la lluvia que se espera en la ciudad durante este 11 de marzo. La AEMET ha confirmado lluvias a primera hora del día que remitirán a primera hora de la tarde.

«Cielo muy nuboso con precipitaciones, que en la mitad sur probablemente sean localmente fuertes y persistentes; en general tenderán a remitir a partir del mediodía, cuando el cielo tenderá a poco nuboso», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Valencia.

Este miércoles 11 de marzo, los valencianos y turistas que lo deseen también podrán visitar la Exposición del Ninot que está situada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ahí podrán observar los ninots elegidos por cada comisión fallera que compiten para ser indultados y evitar la Cremá del 19 de marzo. El horario es de 10:00 horas a 22:00 horas y el coste de la entrada es de 4 euros, siendo dos euros menos para jubilados, niños y personas con discapacidad.

El programa del 11 de marzo en las Fallas de Valencia