Julián Álvarez no cierra la puerta de salida: «No sé si estaré en el Atlético la próxima temporada»

La felicidad plena es un estadio difícil de alcanzar. Cuando no cojea una pata, lo hace la otra. En el Atlético todo eran sonrisas, abrazos y golpes en la espalda tras golear al Tottenham. No era para menos, habían puesto un pie y medio del otro en cuartos de final. La noche bien lo merecía. Todo seguía un gran guion hasta que el balón se cambió por el micrófono. Griezmann dejó prácticamente confirmada su continuidad en el Atlético, pero no así un Julián Álvarez que sembró más dudas que nunca.

«Puede ser que sí o puede ser que no. No sé. Nunca se sabe», soltó el argentino. Otro incendio a la vista, otro culebrón en pleno maratón de partidos y con la final de Copa y seguramente los cuartos de final de Champions en el horizonte. «Estoy feliz, pienso en el día a día. Trabajo para mejorar y dar lo mejor aquí, nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido. También a la gente que me brindó su cariño, así que estoy muy feliz», matizó Julián Álvarez.

El nombre del argentino circula entre los candidatos a la presidencia del Barcelona, es una de las bazas electorales. «No tengo nada que decir. Son cosas que se hablan. En redes sociales hablan mucho, cualquiera pone lo que opina, lo que piensa y se va haciendo una bola. Yo nunca dije nada, estoy bien aquí, estamos muy contentos peleando en todas las competiciones. Estoy feliz en el Atlético peleando en Champions y en la final de Copa», añadió.

Julián Álvarez —con el doblete contra el Tottenham— ya ha igualado su mejor Champions League de siempre, que fue la del curso pasado con el Atlético. En el último mes ha mudado la piel. No marcaba en Liga desde primeros del pasado noviembre hasta que se desquitó en Oviedo. Antes anotó en la goleada al Barcelona en Copa y también vio puerta contra el Brujas. A ello se suman los dos tantos contra el Tottenham que lo convierte en el segundo máximo goleador en Champions de la historia del Atlético.

Solo le supera Griezmann. Simeone, también tras la victoria sobre el Tottenham, se pronunció respecto al futuro de Julián Álvarez. «Lo veo feliz, contento y haciendo goles. El Atlético ha sido el equipo en el que más goles ha hecho. Está comprometido con lo que le pasa al equipo. Ya volvió a estar en su línea. Ya no hay tanta diferencia entre sus goles de la temporada pasada y la actual. Ojalá se quede muchos años y construyamos un proyecto importante para que se quiera quedar», dijo. El Atlético ya salía del culebrón Griezmann y se mete de lleno en el de Julián Álvarez.