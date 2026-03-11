No hay más líder que Lamine Yamal en Barcelona

No hay más líder en el Barcelona que un Lamine Yamal que esta temporada se está saliendo con sus mejores registros desde que es futbolista profesional. Salvó al equipo culé el pasado martes en Newcastle e hizo lo propio pocos días antes en San Mamés. Hansi Flick sabe que le necesita a su mejor nivel si su equipo quiere optar a levantar la sexta esta campaña.

La importancia de Lamine Yamal en el juego y en los resultados del Barcelona cada vez es más importante y relevante. Sus goles y su rendimiento son determinantes para el equipo azulgrana. Acumula a estas alturas del curso 20 goles y 15 asistencias entre todas las competiciones. Y no parece que vaya a frenar este ritmo que lleva ahora. Quiere ampliarlo en el tramo decisivo de la temporada.

Y es que Lamine Yamal se ha erigido como el líder de este Barcelona. No hay líder mayor que él. Y eso sucede porque cuando la pelota quema, él aparece. En los momentos complicados siempre está para intentar salvar a su equipo. Además, lo está jugando prácticamente todo y a un nivel de notable alto de media.

Lamine Yamal cada vez es más líder

Frente al Newcastle le salvó la vida a su equipo en el 96. Es cierto que el penalti lo provoca Dani Olmo, o más bien la torpeza del defensa rival, pero la calma y la responsabilidad para empatar el partido en el último minuto la puso el ’10’ blaugrana. Gol a placer desde los 11 metros y el Barça se llevó un empate de Inglaterra que en realidad no mereció.

Pero es que es el segundo partido en el que Lamine Yamal salva al Barcelona. Ya lo hizo el pasado sábado en San Mamés con golazo en el minuto 68 que le dio los tres puntos al equipo de Flick para poder mantener la distancia en el liderato sobre el Real Madrid.

Los datos de Lamine Yamal en los últimos cinco partidos con el Barcelona son cinco goles y dos asistencias. El hat-trick contra el Villarreal fue otra maravilla y otra demostración de que esta temporada está a un nivel superior que la pasada. En este 2026 ya ha marcado 11 de los 20 tantos anotados en todo el curso. No hay mayor líder en el Barça que Lamine Yamal.