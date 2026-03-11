La empresa textil Inditex incrementó su beneficio neto un 6% en 2025 en comparación con los resultados del año anterior, hasta alcanzar una cifra récord de 6.220 millones de euros, según ha informado la compañía este miércoles a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, la mercantil continúa su expansión marcando otro máximo histórico de ganancias.

De hecho, la compañía ha aumentado su ritmo de crecimiento, pues el año anterior su beneficio se incrementó en un 4% y, ahora, este porcentaje se ha incrementado en dos puntos. «La innovación, diversificación y flexibilidad de nuestro modelo integrado impulsan un crecimiento consistente de las ventas y una rentabilidad sostenida», explica la empresa.

En ese sentido, Óscar García Maceiras, el consejero delegado de Inditex, ha asegurado que «estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales».

«Conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una experiencia diferencial es la base que sustenta nuestra expectativa de crecimiento a largo plazo», ha declarado el directivo.

Resultados de Inditex en 2025

Las ventas de la empresa se incrementaron en un 3,2%, hasta los 39.864 millones de euros, algo que muestra que «las colecciones fueron bien recibidas por los clientes». En ese sentido, la textil considera que su evolución ha sido «muy satisfactoria, tanto en tienda como online, positiva en todos los formatos y, a tipo de cambio constante, en todas las zonas geográficas». Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7,0%.

El margen bruto se situó en 23.222 millones de euros, un 3,9% superior al de 2024, y representa el 58,3% de las ventas. El control de los gastos operativos «ha sido riguroso», según la mercantil. Los gastos de explotación han aumentado un 2,8% respecto a 2024, por debajo del crecimiento de las ventas.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 5,0%, hasta 11.267 millones de euros, y el Ebit un 5,9%, hasta 7.997 millones de euros. El resultado antes de impuestos (BAI) aumentó un 5,8%, hasta 8.020 millones de euros y, por último, el beneficio neto se incrementó un 6,0%, hasta 6.220 millones de euros, «sobre la base del sólido crecimiento de los últimos años».

«Debido a la buena ejecución del modelo de negocio», los flujos generados (ajustados por los pagos de arrendamientos) crecieron un 7%. Por su parte, la caja neta se situó en 10.958 millones de euros al cierre del ejercicio.

Dividendo

La política de dividendos de Inditex se compone de un payout ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios. Para el ejercicio 2025, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción.

Este estará compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción. El dividendo se abonará en dos pagos iguales:

El 4 de mayo de 2026 : un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario.

: un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario. El 2 de noviembre de 2026: un pago de 0,875 euros por acción (0,325 euros ordinarios más 0,550 euros extraordinarios).

Perspectivas de la empresa

En cuanto a las perspectivas de la empresa, los responsables mantienen que continúa su «compromiso con el crecimiento rentable». El aumento del espacio bruto anual en 2026 se estima alrededor del 5%, con una contribución positiva del espacio a la venta, acompañado de una positiva evolución de la venta online.

«Para seguir reforzando el crecimiento a largo plazo de Inditex, estimamos unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026», asegura la compañía. «Estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización de nuestro espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de nuestras plataformas online», explica.

Por el momento, las colecciones primavera/verano han sido muy bien recibidas por los clientes. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante aumentaron un 9% entre el 1 de febrero y el 8 de marzo de 2026 en comparación con el mismo período en 2025.