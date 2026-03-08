Ninots Fallas 2026: qué son y de qué están hechos

Los ninots volverán a ser protagonistas en estas Fallas de Valencia 2026, donde se celebra el décimo aniversario de la declaración de estas fiestas por parte de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En los días previos a la plantá de las Fallas, los mejores ninots se pueden ver en la Exposición del Ninot y el ganador de todos ellos será indultado para que se quede para siempre en el museo fallero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los ninots en las Fallas de Valencia 2026.

Valencia ya huele a pólvora y fiesta. La capital del Turia se prepara para la semana grande fallera, que tendrá lugar entre el 15 y el 19 de marzo, Día de San José, en el que se celebrará la tradicional Cremá. Esa noche, entre las 20:00 horas y las 00:00 horas, arderán las casi 800 fallas que se plantarán en la ciudad a partir del sábado 14 de marzo. Sólo se salvará el ganador del ninot indultado, que será votado en los días previos a las fiestas.

Antes de la semana grande fallera, cada comisión fallera entrega su ninot, que se puede ver en la Exposición del Ninot 2026 que está situada en La Ciudad de las Artes y las Ciencias de la capital. Durante estos días se votará al mejor ninot de las Fallas de Valencia 2026 que será finalmente indultado para acabar en el museo fallero de la localidad.

Los ninots en las Fallas de Valencia 2026

Los ninots, que son el corazón de la festividad, son una muestra de la habilidad y la imaginación de los artistas falleros. Estas esculturas, que a menudo alcanzan varios metros de altura, están hechas de una variedad de materiales, siendo el principal el cartón-piedra, una mezcla de yeso, cartón y otros componentes que permite moldear figuras de gran tamaño. Cada ninot es una obra de arte efímera, que a pesar de su impresionante apariencia, está destinada a ser quemada en la última noche de las Fallas, en un acto simbólico conocido como la Crema. Esta combinación de arte, cultura y fuego es lo que convierte a las Fallas en una de las fiestas más fascinantes del mundo.

Los ninots son las figuras que componen las diferentes escenas que constituyen una falla, monumentos de cartón piedra que se suelen colocar en las calles o plazas y que muestran varias escenas satíricas sobre un tema en concreto, que puede ser tanto político como deportivo, social, etc. Se mantienen en su ubicación hasta el 19 de marzo, fecha en la que se queman todos excepto el que ha sido indultado.

¿Cómo se hacen los ninots?

Hoy en día se utilizan diferentes técnicas para crear los ninots, siendo la más tradicional la que utiliza el cartón, un proceso que comienza con un dibujo previo y después se lleva «a la vida» con un modelo a base de arcilla para fabricar un molde. Posteriormente, ese molde se rellena de pegamento y cartón, y una vez que se ha secado, se extraen las piezas y se hacen las uniones necesarias para componer tanto el ninot como la escena completa.

Muchos ninots se hacen también en el conocido como corcho blanco (poliestireno expandido), un proceso que comienza también con un dibujo que después se talla en poliespan, pieza por pieza. Para el diseño y fabricación de muchos ninots se utilizan también diseños 3D por ordenador.

Exposición del Ninot 2026

La Exposición del Ninot es un lugar de visita obligatoria para todos los falleros y devotos de estas fiestas en los días previos a la semana grande fallera. Después de que cada comisión elija su mejor ninot, estos van a parar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde entran en competición para ser indultados en la noche de la Crema.

La Exposición del Ninot 2026 se celebrará del 7 de febrero al 15 de marzo de 2026 en el Salón de Arquerías del museo de las Ciencias. En esta exposición se podrán ver alrededor de 700 ninots de las 382 comisiones falleras que entran en competición para indultar a su ninot. El horario de visita es el siguiente:

Lunes a jueves: de 10:00 horas a 20:00 horas.

Viernes a domingo: de 10:00 horas a 21:00 horas.

Sábado 14 y domingo 15 de marzo: cierra a las 15:00 horas.

El precio de la entrada es de 4 euros, con tarifa reducida de 2 euros para los niños y pensionistas y personas con discapacidad.