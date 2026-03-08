Cielo muy nuboso y precipitaciones dispersas marcarán el día en toda la provincia de Barcelona, con chubascos localmente fuertes y tormentas en el litoral durante las primeras horas. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que el viento del norte y nordeste moderado dará paso a una brisa más suave por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 8 de marzo

Barcelona: cielo gris con chubascos y viento

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que sugiere la posibilidad de chubascos a lo largo del día. Con temperaturas que rondan los 11 grados al amanecer, el ambiente se sentirá algo pesado, especialmente con una humedad que alcanzará su punto máximo. A medida que el sol asome tímidamente a las 07:15, la sensación térmica podría descender a 11 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 15 km/h.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más variable, aunque la amenaza de lluvia persistirá, especialmente en las horas de la tarde-noche. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados, pero la sensación térmica podría no reflejarlo del todo, manteniéndose en un nivel similar. Con la puesta del sol a las 18:49, la jornada se cerrará con un aire fresco y la promesa de un nuevo día, aunque con la posibilidad de que las nubes sigan acechando.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que apenas superarán los 13 grados y una sensación térmica que podría descender hasta los 9. La humedad, que alcanzará niveles del 100%, hará que el ambiente se sienta aún más pesado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las lluvias intensas y el viento fuerte marcarán el ritmo de esta jornada.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 9°C, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 8°C, lo que nos da un inicio fresco. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se eleva al 95%, por lo que es muy probable que tengamos precipitaciones antes del mediodía. El viento soplará del este a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que añade un toque de frescura al ambiente.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantiene en un 70%. La temperatura máxima alcanzará los 15°C, pero la sensación térmica podría sentirse más cálida. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. Con el sol saliendo a las 07:14 y poniéndose a las 18:49, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, aunque con un tiempo que invita a estar preparados para la lluvia.

Cielos nublados y probabilidad de lluvia en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente por la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, aunque el viento se mantendrá leve, aportando una sensación de frescura.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad, ya que el ambiente tranquilo invita a realizar actividades al aire libre. Aprovechar las horas del día para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la rutina diaria.