Cielo nuboso o cubierto con brumas y probables nieblas dispersas en el interior. Se esperan lluvias débiles, más frecuentes en las sierras centrales y del este. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas ascenderán en las provincias litorales. Viento flojo de componente oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con chubascos dispersos

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, con una mezcla de nubes que se asoman tímidamente mientras la temperatura mínima ronda los 7 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos se incrementa, especialmente en las horas previas al mediodía, creando un ambiente algo pesado con una humedad que alcanza el 90%. El viento soplará suave del sureste, apenas rozando los 5 km/h, lo que permitirá disfrutar de un paseo matutino sin demasiadas complicaciones.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, aunque las nubes seguirán jugando a esconderse. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados, ofreciendo un respiro cálido antes de que caiga la noche. Sin embargo, hay margen para algunas lluvias dispersas en la tarde-noche, así que es recomendable llevar un paraguas. Con la puesta del sol a las 19:09, la luz del día nos acompañará durante varias horas, permitiendo disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede tener su encanto.

Nubes grises y probabilidad de lluvia en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo parcialmente cubierto y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el este, aunque se prevén ráfagas que podrían intensificarse a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando un 75% por la tarde-noche, con temperaturas que apenas superarán los 13 grados. La sensación térmica podría descender hasta los 7 grados y la humedad se sentirá agobiante, con picos del 90%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

Guecho: cielo variable con posibilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 8°C, que se sentirá como 8°C. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 40%, lo que podría traer algunas gotas antes del mediodía. La brisa del sureste soplará suavemente a 5 km/h, aunque la humedad relativa alcanzará un 65%, creando un ambiente algo pesado.

Por la tarde, el cielo se tornará más despejado, con una temperatura máxima de 15°C, aunque la sensación térmica podría llegar a ser de 15°C. La probabilidad de lluvia disminuirá a un 25%, lo que sugiere que la tarde-noche será más tranquila. Con 11 horas y 33 minutos de luz, será un día fresco y variable, ideal para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielo parcialmente nublado y ambiente agradable

El tiempo en Santurce se presenta estable, con un cielo parcialmente nublado durante la mañana y una ligera disminución de nubes por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados y aunque hay una leve posibilidad de lluvia, el viento será suave, creando un ambiente agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de la frescura de la mañana antes de que el sol se asome con más fuerza.

Cielo cubierto con probabilidad de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, especialmente hasta el mediodía, aunque por la tarde se espera una ligera mejora en el tiempo, con temperaturas que alcanzarán los 18 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa ligera, ya que el sol podría asomarse en algún momento, brindando un respiro en esta jornada variable.