El Gobierno que asegura ser el «más feminista de la historia» tiene menos presencia de mujeres en los consejos de administración de sus empresas participadas que la media de las compañías del Ibex 35.

Según los datos publicados por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) esta semana con motivo de la celebración del Día de la Mujer -este 8 de marzo- el porcentaje de consejeras en las empresas del Ibex es del 41,5%, cifra que es dos décimas más que en 2024.

Sin embargo, según los datos contrastados por OKDIARIO, muchas de las entidades con participación estatal, en las que a priori el Ejecutivo debería tener mayor presencia en materia de Igualdad, se encuentran por debajo de ese porcentaje.

Mayoría de hombres en las participadas

Es el caso, por ejemplo, de Adif. La entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y encargada de la gestión de la red ferroviaria: sólo el 27,2% de los miembros de su Consejo de Administración son mujeres. Concretamente, únicamente ocupan tres de las once sillas que conforman el Consejo.

En otros casos como el de Telefónica, donde el Ejecutivo ya es accionista mayoritario, la presencia de mujeres con voz y voto dentro del órgano de administración es de un 35%, más de seis puntos por debajo de la media de las empresas del Ibex.

Aún menos directivas ocupan un puesto en el Consejo de Indra. En la compañía donde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es accionista mayoritaria, sólo cinco de quince miembros de la mesa -un 33% del total- son mujeres.

Lo mismo que sucede en Correos, la sociedad estatal de comunicaciones físicas, electrónicas y de paquetería sólo cuenta con la presencia de cuatro profesionales femeninas en un Consejo de Administración formado por diecisiete personas (un 33%).

La nueva mesa administrativa de Talgo tampoco cuenta con la paridad que defiende el Ejecutivo. Actualmente un 37% de su Consejo está compuesto por mujeres, al igual que sucede en Renfe (36,8%) o en Enusa y EFE (38%).

Una gran mayoría de las empresas participadas del Gobierno se encuentran, por tanto, con una escasa presencia de mujeres a la cabeza de las decisiones estratégicas de las compañías.

A excepción de algunas como RTVE o Redeia que superan el 50% o Aena que cuenta con el 46,6% de presencia femenina, las demás se quedan cortas en lo que a la igualdad de oportunidades se refiere.

Mujeres en puestos de alta dirección

Según el análisis de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), el porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección es el 27,5%, una subida de un punto respecto al año anterior.

En este aspecto algunas de las participadas sí que se encuentran a la altura, superando por mucho la media, como Aena con el 66% o Enagás con el 50%, pero otras empresas participadas por el Gobierno se quedan atrás, como Indra, con un 16,6%, o Telefónica, con un 20%.

El porcentaje de consejeras en empresas cotizadas en 2025 ha sido del 38,4%, dos puntos por encima del año anterior. Por otra parte, el porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección descendió medio punto en 2025 hasta el 24,33%.

En los últimos 20 años el porcentaje de consejeras de las empresas cotizadas ha pasado del 5,6%, en 2005 al 38,4% en 2025. Un aumento de 32,8 puntos porcentuales respecto a las presentes en 2005. En las empresas del Ibex 35 se ha pasado del 3,3% al 41,49%. Un aumento de 38 puntos en dos décadas.