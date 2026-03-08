Por esto sigue corriendo con 44 años: salida mágica de Alonso antes de retirar dos veces el Aston Martin

Fernando Alonso regaló uno de los grandes momentos del inicio del Mundial de Fórmula 1 2026 con su espectacular salida en el Gran Premio de Australia. Fue el gran premio que el piloto dedicó a todos los españoles que madrugaron para verle puntualmente a las 5:00 horas de este domingo. Una acción de puro genio que le reafirmó como uno de los mejores aun a sus 44 años, ¡adelantando seis posiciones! en la primera vuelta de la carrera.

El asturiano se presentaba en Melbourne sin ninguna aspiración, salvo seguir rodando un Aston Martin defectuoso de base por culpa de las vibraciones del motor Honda y la escasez de unidades de potencia. Por lo cual, era una carrera de supervivencia hasta que desde el muro levantasen la mano. Ésto ocurrió en la vuelta 15, cuando le ordenaron retirar el coche por primera vez… Pero antes, la magia.

La F1 comenzó este 2026 con una salida difícil que va a ser difícil igualar el resto del año y que lleva el sello de Fernando. El piloto español salía desde la decimoséptima posición y aceleró rápidamente para engullir a Franco Colapinto, Liam Lawson, Esteban Ocon, todos de golpe, en la recta principal del circuito Albert Park y a Gabriel Bortoleto y Carlos Sainz tras las primeras curvas.

Apenas habían pasado unos segundos y Alonso ya había justificado su presencia un año más en la F1. «Me sigo sintiendo más rápido que el resto», confesó tras la carrera. Obrado el milagro, la lógica se impuso y el asturiano comenzó a descender a plomo con un Aston Martin todavía anticompetitivo, que no cambiará el próximo fin de semana en China.

Alonso se empeña en rodar

En la vuelta 15, como él mismo avisó este sábado y tras una lentísima parada en boxes durante la bandera amarilla por el abandono de Isack Hadjar, Alonso llevó el coche de vuelta al garaje, Más tarde salió a acumular más kilómetros para acabar abandonando por segunda vez y definitiva en la 38, a la vez que Lance Stroll. Otra ‘buena’ noticia: su compañero firmó el récord de vueltas con el AMR26 en una sóla jornada este domingo.