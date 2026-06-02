Guardiola rechaza una oferta millonaria de Beckham y Messi

Pep Guardiola no entrenará al Inter de Miami de David Beckham y Leo Messi. Según apuntan desde Inglaterra, el ya ex entrenador del Manchester City habría dicho no a una suculenta propuesta procedente de Estados Unidos para reencontrarse con el ’10’ argentino. Este medio informa que el técnico podría optar por tomarse un tiempo de descanso mientras Italia se mantiene a la espera para conocer la decisión del catalán.

Pep Guardiola está en el mercado después de poner fin a su etapa de vino y rosas en el Manchester City y muchos equipos ya parece que han tocado la puerta del ex del Barcelona, que parece que se tomará unos meses de descanso después de 10 años en el Etihad. Después de recibir un sentido homenaje por parte del club, el catalán ya es historia en una parte de Mánchester y ya está de vacaciones, que podrían ser largas, similar al año sabático que se tomó cuando dejó el Barcelona hace más de una década.

Parece que a Guardiola propuestas no le faltarán y la primera ha llegado procedente de Estados Unidos. Según informan en Inglaterra, David Beckham habría ofrecido a Guardiola un contrato millonario para unirse al Inter de Miami, donde coincidiría con Leo Messi, con el que se reencontraría por primera vez después de compartir y crear el mejor Barcelona de la historia entre los años 2008 y 2012. Esto llega después de la salida de Javier Mascherano del equipo de Florida.

Guardiola: «no» a Beckham e Italia a la espera

Daily Mirror ha sido el medio inglés que ha informado de la propuesta de David Beckham a Pep Guardiola, que el entrenador catalán ya habría rechazado. De esta forma, el ex del City ha dicho «no» a la propuesta de la leyenda del fútbol inglés que quería dar un golpe de efecto fichando a uno de los entrenadores más laureados de la historia del fútbol moderno. Así que finalmente parece que no habrá reencuentro con Leo Messi.

Este medio informa de que el plan de Guardiola pasa por descansar y recargar pilas antes de iniciar un nuevo proyecto que podría ser el de entrenador de una selección nacional. Después del Mundial, muchos banquillos se quedarán libres y ahí podría aparecer la oportunidad para el técnico catalán. En Italia están esperando con los brazos abiertos a Guardiola y esta podría ser una de las opciones para el ex del City, que durante su etapa como futbolista jugó en el Brescia.

Después de quedarse fuera de tres mundiales de forma consecutiva, en la Federación Italiana de Fútbol quieren que Guardiola lidere el resurgir de Italia a nivel internacional. Para ello, todo hace indicar que tendrán que esperar y presentar un buen proyecto para el entrenador más cotizado en el fútbol mundial hoy en día.