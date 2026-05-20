El dilema que dejaría la marcha Pep Guardiola en el Manchester City

Pep Guardiola y el Manchester City separarán sus caminos a final de temporada. Después de perder la Premier ante el Arsenal, el entrenador catalán apunta a una inminente marcha del Etihad una década después. Un linaje que ha dejado huella en el conjunto inglés, provocando un agujero y un mar de incertidumbre acerca del nuevo rumbo que tendrá el club con un nuevo entrenador al mando.

Todo apunta a que Enzo Maresca, ex técnico del Chelsea y ayudante de Pep, será el que recoja el testigo. El italiano conoce la filosofía de Guardiola y es el favorito para que se siente en el banquillo de Manchester. Sin embargo, la salida podría provocar una peligrosa reacción en cadena que ponga patas arriba todo lo construido con estrellas en el aire, la nueva política de fichajes y las ambiciones del club.

Las únicas salidas ya confirmadas son las de Stones y Bernardo Silva, pero estas dos no podrían ser las únicas. La afición le pidió un año más a Guardiola, es decir, terminar su contrato y dejar al City en mejores condiciones. «Lo primero, debo hablar con el presidente y, después de eso, decidiremos si tengo un año más». Si Guardiola no acepta, algunos pesos pesados del vestuario podrían salir al mercado.

Guardiola genera un dilema en el Manchester City

El caso que se repite una y otra vez es el de Rodri. Fue una apuesta de Pep cuando era jugador del Atlético y le convirtió en Balón de Oro. Termina contrato en 2027 y la posibilidad de salir de Inglaterra es más viable que nunca. Sin su mentor, el centrocampista podría escuchar ofertas que le aporten nuevos retos. En esta temporada retomó el ritmo tras su grave lesión de rodilla. No regresó a su mejor nivel, pero cada vez está más cerca de estarlo a sus 29 años. «Estoy tranquilo. Primero el Mundial porque ahora ni pienso mucho en el futuro. Hay otra prioridad», explicó hace unas semanas.

En Inglaterra también habla de otras posibles ventas como las de Foden, quien ha pasado de ser un jugador habitual en el banquillo a pesar de su renovación, o el propio Erling Haaland. Aunque su contrato es el más longevo después de la insistencia de Guardiola, cuando muchos clubes forzaban a que escuchase ofertas. Sin él, el noruego sigue siendo la apuesta más firme del City, aunque toda salida brusca obliga a cualquier estrella al momento de reflexión. Otros como Kovacic, Aké, Gvardiol y Doku también afrontan últimos años de contrato. Sin Pep Guardiola, el Manchester City es un mar de dudas que tendrá que guiar Maresca, del que se desconoce qué tiene en mente con una plantilla mermada.