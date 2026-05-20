Las revistas de esta semana han destapado una ruptura cuando menos inesperada. Tras seis años de una intensa relación, Rosa López ha puesto fin a su discreta historia de amor con Iñaki García, al que conoció en 2019 y con el que la artista tuvo un flechazo. Sin embargo, y pese a que incluso tenían planes de boda, su idilio ha llegado a su fin de la misma manera que comenzó lo suyo: sin hacer ruido.

Rosa López pone fin a su relación con Iñaki

Si por algo se caracteriza la cantante, que ganó la primera edición de Operación Triunfo, es por su discreción a la hora de pronunciarse sobre su vida personal. De hecho, desde que su fama despegara, siempre ha guardado este ámbito para su intimidad. En contadas ocasiones, López ha hecho referencias a su vida sentimental, hasta que llegó Iñaki a su vida.

El ex policía siempre se ha mantenido en un segundo plano pese a la fama de su ya exnovia —aunque poco tiempo después de su primer eye contact, en el 2021, decidió dejar su puesto de trabajo para llevar la representación de la artista andaluza—.

Hasta dedicarse como mánager de Rosa López, Iñaki trabajaba como policía local en Leganés —concretamente en la Unidad Canina—. Fue entonces y durante esta etapa cuando conoció —en un concierto de Marcha Sánchez, donde él trabajaba en la seguridad del evento— a la que sería su pareja durante seis años.

Sea como fuere, esta noticia de su ruptura no solo pone fin a una historia de amor que seguramente haya marcado un antes y un después en la vida de la artista y del policía. También rompe con sus planes de futuro, como una posible boda, de la que incluso hablaron públicamente. «Rosa López tiene intención de casarse. Lleva más o menos cuatro años con su novio Iñaki, que era policía, pero ahora le lleva sus asuntos profesionales. Esta semana estuvo en un concierto en La Rioja y allí se lo contó a sus fans. Les enseñó un anillo y dijo ‘éste es el día más importante de mi vida’ y señaló al público donde estaba Iñaki», contó Ricky García en Fiesta, el programa de los fines de semana de Telecinco.

Aunque no llegó ese gran día, Rosa siempre insistió en que ya consideraba a Iñaki su marido. «Para nosotros estamos ya como casados, para mí ya es como mi marido, pero para lo de ser madre creo que hay que ser muy valiente; yo ya tengo 41 años y se me va a pasar el arroz, pero por ahora no… Yo soy muy feliz, tengo lo más maravilloso del mundo, tengo al mejor hombre que existe… Yo vivo por y para él», dijo la ganadora de OT en televisión.