Portadas de revistas: Rosa López de nuevo soltera y Nuria Roca con planes de boda

Penúltimo miércoles del mes de mayo y, en esta ocasión, Rosa López se ha convertido en una de las protagonistas de los nuevos números de las revistas. Y lo ha hecho, paradójicamente, tan solo cuatro días después de celebrarse la 70ª edición de Eurovisión (donde España no ha participado). Tal y como ha informado Semana, la cantante habría puesto punto final a su relación sentimental con Iñaki García. Llevaban juntos seis años y tenían en mente pasar por el altar, pero, por motivos aún desconocidos, han tomado caminos por separado.

Además, el medio citado también ha actualizado el estado de salud de Tita Cervera, quien se encuentra en su domicilio de Sant Feliu de Guíxols recuperándose de una severa neumonía y sintiéndose muy apoyada por sus tres hijos. Además, también han contado en exclusiva que el nuevo dueño de Cantora prepara acciones legales contra Kiko Rivera por el supuesto asalto que realizó junto a su actual pareja a la finca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista SEMANA (@semana_revista)

Al otro lado de la balanza, Nuria Roca ha protagonizado la portada de ¡Hola! para abrir las puertas de su segunda residencia, ubicada en Candeleda, en pleno corazón de la sierra de Gredos. La presentadora ha concedido una entrevista muy íntima en la que, además de contar cómo han decorado esta especial casa, también ha desvelado los planes de futuro que tiene en mente junto a su marido. «Igual nos casamos otra vez», señalaba.

Al mismo tiempo, Eugenia Silva también ha revelado a la publicación citada que «está en un momento creativo en el que da prioridad absoluta a sus hijos», así como también han sacado a la luz unas imágenes inéditas de Miranda inaugurando su verano en Marbella junto a su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

En el caso de Lecturas, Marc Giró es el absoluto protagonista de la semana con una entrevista en la que ha hablado sobre su trayectoria y su polifacética vida personal sin tapujos. «No tengo enemigos en la tele», manifiesta. Además, también repasan los mejores looks del Festival de Cannes y analizan la batalla que ha ganado Shakira a Hacienda. Y es que, según lo publicado, la Agencia Tributaria tendrá que devolverle 60 millones de euros a la artista. Por otro lado, también han destacado el huracán mediático que está suponiendo la llegada de Bad Bunny a nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

Por último, Diez Minutos saca a la luz los detalles del giro de 180 grados que ha dado la vida de Tamara Falcó tras varios años buscando incansablemente convertirse en madre. Además, también revela fotografías de Joaquín Prat disfrutando con su hijo en la comunión de su sobrino y tratan el tema de la semana: el triunfo de Shakira contra Hacienda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Diez Minutos (@revistadiezminutos)

Además, Alejandra Rubio también ha concedido una entrevista a la revista en la que asegura que lo que más le importa de su nuevo rol como escritora es que «sus hijos estén orgullosos de su libro».