Tita Cervera se pronuncia por primera vez sobre su estado de salud: «Ni recaídas ni estado grave»

El estado de salud de Tita Cervera (83) ha estado en el punto de mira desde que estuvo ingresada en la clínica Teknon de Barcelona durante casi una semana tras sufrir una neumonía. Tras recibir el alta hospitalaria, se trasladó a su domicilio de Sant Feliu de Guíxols para continuar con su recuperación, pero, sin embargo, varios medios se hicieron eco enseguida de que estaría atravesando por un supuesto empeoramiento y que su evolución no estaría siendo la esperada. De hecho, señalaban que habían tenido que instalar una habitación medicalizada en su propia casa y que varios profesionales estaban permanentemente pendientes de su estado.

Hasta ahora, la baronesa había optado por mantener un absoluto silencio en medio de la incertidumbre generada, pero, finalmente, ha decidido dar un paso al frente para desmentir dichos rumores y tranquilizar a todos sus seguidores. «Estoy en casa, pero sin médicos. Sigo con la recuperación de la neumonía», confesaba a la revista del saludo, añadiendo que no había atravesado por «recaídas» y que tampoco se encontraba «en un estado grave». Estas palabras coinciden con las que ya ofreció el entorno más cercano de la coleccionista al medio citado, el cual aseguró que «había estado muy malita» pero que ya «se encontraba mucho mejor». Por otro lado, aprovechando su comunicado, Tita Cervera también ha querido hacer hincapié en que «un asesor suyo ha querido dañar su imagen» cuestionando su residencia fiscal en Andorra, defendiendo su vinculación con el Principado.

Sobre cuándo retomará su agenda profesional, Tita Cervera ha preferido no pronunciarse al respecto. Antes de este revés de salud, la baronesa estaba volcada con la apertura de un museo en Barcelona, fijada para 2028. No obstante, por ahora, parece estar paralizada hasta que se recupere del todo.

El viaje de Borja Thyssen que hizo saltar las alarmas

Borja Thyssen junto a sus dos hermanas, Carmen y Sabina, ha estado muy pendiente del estado de salud de su madre. Cuando Tita Cervera recibió el alta, los tres permanecieron varios días en su casa y, cuando todo parecía estabilizarse, regresaron a su rutina. Borja volvió a Madrid pero, tal y como publicó la revista Semana, viajó de nuevo a Santa Feliu por un contratiempo en la evolución de la recuperación de la baronesa. Sin embargo, según el comunicado que acaba de lanzar la coleccionista de arte, no se habría producido ningún tipo de empeoramiento en su salud, por lo que parece ser que el viaje de Borja será algo rutinario a partir de ahora y hasta que su progenitora se recupere del todo.

Sin duda, en medio de la adversidad, el clan Thyssen parece estar más unido que nunca, dejando a un lado sus diferencias y tensiones del pasado para centrarse única y exclusivamente en la recuperación y el bienestar de Tita Cervera.