Borja Thyssen viaja de urgencia a Sant Feliu por un contratiempo en la salud de su madre, Tita Cervera

La salud de Tita Cervera vuelve a convertirse en motivo de máxima preocupación. La baronesa Thyssen, de 83 años, ha sufrido un nuevo revés que ha obligado a su entorno más íntimo a permanecer muy pendiente de ella durante los últimos días. Sus hijos, las mellizas Carmen y Sabina, y su primogénito, Borja Thyssen, acompañado de su mujer, Blanca Cuesta, no han dudado en desplazarse hasta el lugar donde se encuentra la aristócrata para arroparla en uno de los momentos más delicados de los últimos meses.

Preocupación por el estado de salud de la baronesa Thyssen

Después de haber permanecido ingresada en la clínica Teknon de Barcelona a causa de una fuerte neumonía que obligó incluso a su traslado urgente en helicóptero, la coleccionista de arte parecía recuperarse favorablemente. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que la situación estaba controlada y que continuaba su recuperación desde casa, la baronesa habría sufrido una recaída que ha vuelto a hacer saltar todas las alarmas en la familia.

Desde hace años, Tita Cervera ha intentado mantener un perfil mucho más discreto y alejado del foco mediático. Especialmente tras los sonados desencuentros familiares con su hijo Borja y su nuera, la socialité optó por refugiarse en su gran pasión: el arte y la gestión de su valiosa colección. No obstante, su estado de salud ha vuelto a colocarla inevitablemente en el centro de la actualidad social.

En los últimos días, diferentes medios se han hecho eco de la preocupación existente alrededor de la baronesa. Aunque inicialmente se deslizó que su evolución era positiva y que ya descansaba en su residencia, la realidad sería más compleja. Tal y como publica la revista Semana, sus hijos se habrían reunido nuevamente en Sant Feliu de Guíxols, en plena Costa Brava, donde Tita Cervera permanece instalada en su casa de Más Mañanas bajo estricta vigilancia médica las 24 horas del día.

Borja Thyssen, que había regresado a Madrid tras el alta hospitalaria de su madre para retomar sus compromisos, se habría visto obligado a volver de inmediato al recibir nuevas noticias sobre el estado de la baronesa. Blanca Cuesta tampoco ha querido separarse de la familia en este complicado trance y se ha desplazado junto a su marido hasta Gerona para acompañar a su suegra.

De hecho, el matrimonio y las mellizas han sido fotografiados recientemente en un restaurante de Sant Feliu de Guíxols, unas imágenes que reflejan la preocupación que atraviesa el clan. Mientras Borja intenta mantenerse sereno y ejercer como principal apoyo de la familia en estos momentos de incertidumbre, Carmen y Sabina se muestran mucho más afectadas y vulnerables ante la situación que atraviesa su madre.

Pese a la enorme inquietud que existe alrededor de la salud de la baronesa Thyssen, este difícil episodio también ha servido para evidenciar la unión familiar que actualmente existe entre todos ellos. Atrás parecen haber quedado los años marcados por los desencuentros, las polémicas públicas y el distanciamiento. Ahora, el clan Thyssen permanece más unido que nunca alrededor de Tita Cervera, centrado únicamente en su recuperación.