Begoña Gómez pide la «suspensión» de su causa hasta que la Audiencia resuelva sus recursos

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez instructor de la causa que le investiga, Juan Carlos Peinado, la «paralización de todos los plazos procesales en curso» al menos hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos que ha interpuesto su defensa. En un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha pedido que se acuerde la suspensión del procedimiento ante tribunal del jurado.

La defensa de Begoña Gómez asegura que resulta «manifiestamente desaconsejable proseguir con la tramitación del procedimiento mientras subsiste la incertidumbre sobre la validez y subsistencia de las resoluciones que le dan sustento».

Camacho, abogado de Begoña Gómez, insta al juez Peinado a reanudar el procedimiento después de la resolución de los recursos, siempre y cuando la Audiencia Provincial de Madrid confirme la «competencia» del tribunal del jurado, órgano a través del cual la mujer de Pedro Sánchez no quiere ser juzgada, a tenor de las reiteradas peticiones de su letrado.

Además, se asegura en el escrito que «la estimación de cualquiera de los recursos pendientes obligaría a retrotraer las actuaciones a un momento anterior al que actualmente se encuentra el procedimiento» y la defensa de Gómez destaca, en relación a ello, «el dispendio de tiempo y medios judiciales que ello comportaría, así como el perjuicio que dicha situación ocasionaría a todas las partes personadas».

La Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión del juez Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, como así pretendía el magistrado instructor, al estimar un recurso de la defensa de Gómez contra esa decisión. En aquel momento, los magistrados argumentaron que no había «indicios racionales de criminalidad» que justificaran esa decisión.

Peinado dictó un mes después un auto en el que justificó que se había podido «comprobar la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado». Ya en abril, el juez planteó juzgar a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, junto a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.