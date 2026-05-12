La empresa pública del ‘caso Begoña’ subvencionó con 3.000 € el negocio de su cuñada holandesa

Fayette Proper, esposa de Miguel Ángel Gómez —el hermano de la tetraimputada Begoña Gómez— y administradora mancomunada de Nimu Equipo de Diseño SL, recibió una subvención de 3.000 euros del Gobierno de Pedro Sánchez para dicho negocio de interiorismo a través de la empresa pública Red.es. Esta última es la misma entidad estatal a la que la mujer del jefe del Ejecutivo envió cartas de recomendación para que contratase al gurú de su cátedra, el empresario Juan Carlos Barrabés.

En concreto, según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), adscrita al Ministerio de Hacienda, Nimu Equipo de Diseño SL obtuvo una concesión directa de 3.000 euros en el marco de las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento III (entre cero y menos de tres empleados) del Programa Kit Digital.

Estas subvenciones fueron gestionadas por Red.es, empresa pública dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige el socialista Óscar López. Esta concesión a la empresa de interiorismo de la cuñada de Begoña Gómez fue otorgada con fecha del 3 de junio de 2025. Los 3.000 euros del bono digital, financiado con fondos europeos, son destinados al «agente digitalizador» que presta el servicio a la empresa beneficiaria de la ayuda.

El Gobierno justifica así estas subvenciones: «El proceso de digitalización de la economía constituye sin duda uno de los principales cambios tecnológicos de nuestro tiempo». Y añade: «La incorporación de sistemas digitales en la empresa está llevando a una intensa innovación en ámbitos como la gestión operativa y de personal, los procesos industriales, las relaciones comerciales, la cooperación interempresarial o el marketing», remarca.

Además, el Ejecutivo sostiene que «la capacidad de gestión y procesamiento de datos, así como las tecnologías de inteligencia artificial, están transformando todos los sectores económicos, impulsando el surgimiento de empresas emergentes innovadoras y, sobre todo, generando nuevas oportunidades ligadas a la escala de operaciones y la internacionalización».

Detalle de la concesión de Red.es a la empresa de la cuñada de Begoña Gómez.

En su caso, Fayette Proper comparte negocio con otra administradora mancomunada, según información del Registro Mercantil consultada por este periódico. «Somos una holandesa y una española que en 2005 creamos Equipo Nimú, un pequeño estudio dedicado y abierto al diseño. Nimú es un estudio que disfruta buscando soluciones para crear espacios. Cada proyecto se desarrolla en equipo y trabajando de forma personal y cercana con nuestros clientes», recoge su página web. Ambas se conocieron estudiando Arquitectura de Interiores en la escuela IADE en Madrid.

Cabe recordar que el cuñado del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gómez, y su mujer, Fayette Proper, hicieron uso de la residencia oficial de La Mareta en Costa Teguise de Lanzarote (Canarias) el pasado verano, tal y como reveló OKDIARIO con imágenes exclusivas.

El hermano de Begoña Gómez se dedica al mundo audiovisual y trabaja como director de postproducción en cine y series de televisión. La celebración de su enlace con Fayette Proper en junio de 2018 generó polémica al conocerse que Pedro Sánchez y su mujer habían utilizado el helicóptero oficial, Super Puma, para acudir a la boda civil, que tuvo lugar en Aldeanueva de Cameros (La Rioja).

La presencia de Sánchez obligó a contar con un fuerte dispositivo de seguridad. Moncloa justificó el uso de la aeronave para ir y volver de un evento privado porque el líder socialista, que acababa entonces de llegar al poder, es presidente las 24 horas del día.

Más de 10 millones

Red.es, la empresa pública que subvencionó en 2025 con 3.000 euros al negocio de la cuñada de Begoña Gómez, dio contratos al entramado empresarial de Barrabés, en concreto, a la mercantil Innova Next por más de 10 millones de euros en 2021, después de las cartas de recomendación que recibió de la propia mujer del jefe del Ejecutivo.

Los contratos recibidos por Innova Next —de la que Barrabés se desprendió recientemente, como informó OKDIARIO— están en el origen del denominado caso Begoña. La mujer del presidente del Gobierno, procesada por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida, firmó dichas de recomendación para que Barrabés se hiciese con estas adjudicaciones.

En paralelo, el empresario impulsó su cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e incluso formó parte del claustro de profesores del máster del mismo nombre. En julio de 2020, Gómez y Barrabés mantuvieron diversas reuniones en La Moncloa para perfilar el proyecto. Y en septiembre de ese mismo año, el propio Sánchez se reunió con el empresario aragonés.