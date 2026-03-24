Red.es, la empresa pública señalada en el caso de la pentaimputada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destinado algo más de un millón de euros para lavar su imagen, buscando «contar con la confianza de los líderes de opinión» y tener una «relación cercana y eficaz» con la prensa.

Así aparece recogido en los pliegos de un nuevo contrato que acaba de licitar Red.es, empresa adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que gestiona Óscar López. Dicha entidad está dirigida por el socialista Jesús Herrero Poza desde noviembre de 2023.

Por su parte, las empresas candidatas tienen hasta el próximo 1 de abril para la presentación de sus ofertas. El importe de licitación asciende a 1.177.608,3 euros (impuestos incluidos) y el plazo de ejecución son dos años.

Se da la circunstancia de que Red.es fue la empresa que acabó contratando por 10 millones de euros al grupo del gurú de la cátedra de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, tras las cartas de recomendación que ella misma remitió a dicho ente público.

Asimismo, OKDIARIO publicó este lunes unas declaraciones en exclusiva del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien confesó a este periódico que un trabajador de Red.es le confesó que la empresa pública contrató a una firma privada para borrar la huella digital negativa de Begoña Gómez en Internet.

«Una persona que estaba allí, en Red.es, me lo contó como una anécdota, sin maldad ni nada», manifestó el ex ministro con algo de retranca en esta entrevista concedida antes de su ingreso en prisión provisional el pasado noviembre.

Ábalos remarcó que el origen de la información fue alguien de dentro, un trabajador de Red.es que presenció la maniobra y se la transmitió al ex ministro de forma casual, «sin maldad ninguna», sostuvo. El ex dirigente socialista recibió ese soplo antes del verano de 2024, es decir, poco después de la imputación de la esposa del presidente del Gobierno.

Fue precisamente mayo de ese año cuando OKDIARIO reveló en exclusiva la imputación de Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. El escándalo acababa de estallar, y Red.es -empresa pública bajo cuyo paraguas se habían adjudicado dichos contratos millonarios al empresario Juan Carlos Barrabés- habría puesto en marcha una operación para hacer desaparecer de Internet todo rastro comprometedor sobre la esposa del presidente del Gobierno.

El contrato de imagen licitado ahora por Red.es tiene por objeto la prestación de un «servicio de diseño, elaboración, monitorización, análisis de contenidos y apoyo en difusión» de esta empresa pública, según reza en el título de este expediente.

En los pliegos de este contrato, se especifica que la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas de Red.es, como departamento proponente de este procedimiento y responsable de su ejecución, tiene encomendadas las funciones de «difundir y dar visibilidad a los programas e iniciativas; diseñar, coordinar y canalizar la estrategia de comunicación de cada proyecto; mejorar el posicionamiento para contar con la confianza de nuestros socios, líderes de opinión y beneficiarios; mantener una relación cercana y eficaz con los medios de comunicación; y velar por el cumplimiento del manual de identidad corporativa de la entidad».

«Tertulianos» y «articulistas»

De este modo, la firma adjudicataria se encargará de la «elaboración continua y rigurosa de contenidos multimedia segmentados y de calidad óptima, con el fin de dar visibilidad a todos los proyectos e iniciativas de la entidad». Todo ello, potenciando su posicionamiento y dinamización «a través de los canales corporativos existentes, así como en nuevos canales innovadores que puedan surgir o en aquellos en los que Red.es decida participar, con el fin de maximizar el impacto en las audiencias específicas a las que se dirijan».

Además, dentro de las acciones a llevar a cabo, el Ejecutivo dice que «el contratista propondrá la inclusión de medios y contactos de ámbito nacional, regional y local, así como periodistas (especialmente de tecnología), columnistas, articulistas y tertulianos, y líderes de opinión relevantes en redes y soportes online».