Ábalos: «Tenían el encargo de eliminar parte del historial negativo de la esposa del presidente»

José Luis Ábalos ha desvelado en una entrevista con OKDIARIO que Red.es, empresa pública dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, contrató a una firma privada con un encargo muy preciso: eliminar parte del historial negativo de Begoña Gómez en Internet. «Me lo contó como una anécdota, sin maldad ni nada», ha explicado el ex ministro, que atribuye la revelación a un trabajador de la propia empresa pública que presenció la operación.

Ábalos indica que esto se habría producido en el verano de 2024, coincidiendo con el momento en que el escándalo judicial que rodea a la esposa del presidente del Gobierno alcanzaba su mayor intensidad. Fue precisamente en mayo de ese año cuando OKDIARIO reveló en exclusiva la imputación de Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. El rastro digital que comprometía a la investigada era, en ese contexto, una amenaza que alguien dentro de Red.es habría decidido hacer desaparecer.

El ex ministro reconoce que no puede precisar el importe abonado por esa operación de limpieza —»ese dato no lo sé», ha admitido—, pero la fuente, aunque casual, es inequívoca: alguien de dentro. «Simplemente la casualidad de alguien que estaba allí, en el trabajo, en Red.es, y le llamó la atención», ha subrayado Ábalos.

Rosario de irregularidades

Hay que recordar que el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, adelantado en exclusiva por OKDIARIO, destapó un rosario de irregularidades en las contrataciones de Red.es con el empresario Juan Carlos Barrabés —adjudicaciones que superaron los 10,2 millones de euros— y que apuntan a una estrategia de ocultación que habría operado en varios frentes.

El perito de la IGAE ha constatado que los metadatos de documentos clave vinculados a esos contratos «fueron modificados en fechas posteriores a la emisión de los informes técnicos», lo que fuentes del sector digital califican como «una manipulación de la prueba». Las actas de las reuniones celebradas en Red.es para coordinar la valoración de las ofertas, reclamadas por la Fiscalía Europea, sencillamente no existen.

A eso se suman las «cartas de apoyo» firmadas por Begoña Gómez, que según el informe de Hacienda «adulteraron» la valoración técnica y beneficiaron directamente a la UTE de Barrabés en detrimento de competidores con proyectos más ventajosos para el erario público.

La operación de borrado de huella digital que describe Ábalos encajaría, por tanto, en una pauta más amplia: la de una empresa pública empeñada en hacer desaparecer todo aquello que pudiera comprometer a la esposa del presidente del Gobierno.