Los bomberos encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el Pantano de San Juan en Madrid

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han localizado este domingo el cadáver de un hombre de 57 años que se había ahogado en el Pantano de San Juan.

«En torno a las siete y diez hemos recibido una llamada en el 112 indicando que en el Pantano de San Juan unas personas habían visto, desde la orilla, desaparecer junto al muro nadando en el agua a un hombre», explica Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112. Según el aviso, el hombre fallecido se encontraba nadando muy cerca de la presa.

En ese instante, se han desplazado al lugar de los hechos unidades de bomberos de la Comunidad de Madrid, la policía local, una UVI móvil del Summa 112 y agentes de la Guardia Civil. Los bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes de la policía local han puesto en servicio sendas lanchas que han estado realizando una búsqueda superficial por el pantano madrileño.

Mientras las embarcaciones trataban de encontrar al hombre, el equipo de drones de los bomberos ha localizado el cadáver bajo las aguas con su cámara térmica, tras una hora aproximadamente de búsqueda. «Luego se ha incorporado el servicio de drones de los bomberos, que han localizado con la cámara térmica el cuerpo del fallecido», confirma el portavoz del 112.

Por instrucciones de la Guardia Civil, se ha dejado balizado y señalizado el lugar «y será el grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil quien se encargue del levantamiento del cadáver».