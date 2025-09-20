Un hombre 80 años muere ahogado en una playa de Mallorca

Un hombre 80 años ha fallecido ahogado, este sábado, en la playa de la Colònia de Sant Pere (Mallorca).

Según ha informado el SAMU 061 a los medios, el suceso ha ocurrido sobre las 14.33 horas, cuando se ha recibido aviso de que un varón de 80 años ha sido sacado del agua en parada cardiorrespiratoria y se le han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar básica.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y un vehículo de intervención rápida.

Los profesionales sanitarios han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al hombre aunque, lamentablemente, sin éxito, ya que éste ha terminado falleciendo.

En el primer semestre del año 211 personas murieron por ahogamiento en espacios acuáticos en España en la primera mitad del año, el semestre más trágico desde 2015, cuando la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo empezó a recopilar estos datos en el Informe Nacional de Ahogamientos (INA).

Por comunidades autónomas, Andalucía registra el mayor número de muertes por ahogamiento en lo que va de año, con 39 fallecidos, seguida de Canarias, con 35; Galicia, con 26; Cataluña, donde han perdido la vida 23 personas; Comunidad Valenciana y Baleares, con 17, y Castilla y León, con 16.

Sólo en junio han fallecido por esta causa 73 personas, lo que se traduce en una muerte cada 10 horas y convierte a este mes en el más trágico en la última década, con una cifra que supera la de junio de 2017, cuando se contabilizaron 71 víctimas mortales.