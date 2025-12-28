La gestora de fondos de Deutsche Bank, DWS, ha puesto en tela de juicio el liderazgo de Nvidia en el mercado de los chips, pues considera que cada vez va a tener más competidores como Google que pueden llegar a tener un gran impacto, según ha explicado Vera Fehling, CIO de EMEA de la entidad, en un encuentro con prensa al que ha acudido OKDIARIO. En concreto, la analista ha asegurado que «es interesante como Meta está engañando a Nvidia con Google al comprar chips».

No obstante, para la mercantil, esta actividad comercial puntual puede llegar a no ser tan anecdótica: «Este tipo de cosas van a suceder con más frecuencia ahora que vemos que más y más chips son producidos también por otras compañías». Según DWS, el surgimiento de competencia tanto para Nvidia como para el resto de compañías pujantes del sector es una amenaza constante: «Tuvimos un primer sabor de lo que podría llegar a pasar en enero con Deep Seek».

No obstante, esta inteligencia artificial tiene elementos que impiden que triunfe. Y es que «nadie en el mundo occidental quiere usarlo». La razón es que «no quieren a China en su teléfono». Además, Fehling ha asegurado que, «aparentemente», la IA china Deep Seek «tampoco era un 95% más eficiente que todas las otras», como se anunció a bombo y platillo tras su salida a los mercados internacionales.

Con todo, Deep Seek fue una señal de lo que puede volver a pasar: «Sin embargo, se prevé que esto vuelva a suceder, y ese es el momento en el que tenemos que calmarnos y mirar de forma un poco más estratégica para ver si todo sigue intacto».

DWS y el liderazgo de Nvidia

«Y esa es también la razón por la que pensamos, por ejemplo, que los siete magníficos son extremadamente peligrosos para estar infravalorados. ¿Cómo hacer un análisis adecuado de un solo nombre? Yo diría que es casi imposible porque no hay una cantidad de información privada, que no tenga todo el mundo. Quiero decir, son las mejores empresas de investigación del mundo, y mucho dependerá de cómo serán capaces de explotar sus fortalezas», ha explicado la analista.

Por ello, DWS advierte que los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional y tecnología están muy «dominados por los siete magníficos», por lo que prefiere echar un vistazo a otros mercados ante los riesgos anteriormente mencionados.

«Intentamos bajar un nivel para ver, por ejemplo, mineras de oro. Nos gustan las eléctricas dentro de las industriales. Así que pensamos que, en términos de asignación de sector de selección, tiene sentido profundizar un poco más y algo que también estamos viendo cada vez más es el deseo de invertir en los próximos ganadores de la IA, porque no podemos estar seguros de que los siete magníficos de ahora serán los ganadores dentro de diez años», ha sentenciado la profesional.

En ese sentido, Fehling ha recordado «las diez empresas más destacadas en el año 2000», de las cuales «solo una sigue en la cima», Microsoft. «Las otras todavía están ahí o casi todas todavía están ahí, pero ya no son las diez principales. Así que es muy probable que esto también les suceda a los siete magníficos», ha advertido.