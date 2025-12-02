DWS prevé que la cotización del oro toque los 4.500 dólares por onza durante el próximo año, según ha explicado Vera Fehling, CIO de EMEA de la entidad, en un encuentro con prensa al que ha acudido OKDIARIO. Por otro lado, la experta ha asegurado que sus previsiones son que el euro-dólar se estanque en un tipo de cambio de 1,15, pues, para ella, la divisa norteamericana se ha alejado del estadio de «debilidad».

«Con respecto al oro, nuestro objetivo es 4.500. Ha habido una exageración extrema, seguida de una corrección que pensamos que fue absolutamente justa. Pero creemos que la dinámica general del mercado para el oro sigue siendo ampliamente positiva», ha declarado la representante de DWS.

La «corrección» a la que hace referencia Fehling provocó la mayor caída de la cotización del metal dorado desde 2020. El descenso de su valor llegó a superar el 5% en una sola jornada tras superar los 4.300 dólares por onza en un momento de gran euforia.

Esa corrección provocó que muchos entraran en un terreno pesimista, pero varios analistas afirmaron en aquel momento a este periódico que era esperable. Así lo piensa también DWS, que ha establecido los 4.500 dólares por onza como su objetivo para el oro.

DWS es optimista con el oro

La razón es que «casi todos los grandes bancos centrales han anunciado oficialmente que aumentarán sus reservas de oro durante los próximos 12 meses». «Si yo, como gestora de cartera, tengo un mantra, es no posicionarme en contra del banco central, porque los bancos centrales tienen más poder y el horizonte más largo», ha asegurado.

Es decir, para la CIO, los bancos centrales «pueden mantener su posición por más tiempo de lo que yo puedo mantener la mía, así que creo que no sería una forma prudente de posicionarme en contra del banco central, y eso es también lo que reflejamos en nuestra perspectiva del oro».

En cuanto a la evolución de las divisas, la proyección de DWS para el euro-dólar «es 1,15»: «La hemos bajado de 1.20, y somos conscientes de que los bandos entre el dólar se están fortaleciendo de nuevo y la debilidad del dólar acaba de comenzar, probablemente se inclinan hacia el lado de la debilidad».

«Sin embargo», defiende la responsable, «creemos que la mayor parte del movimiento del dólar ocurrió en el primer semestre y probablemente se debió en gran medida a la cobertura y no a una venta directa». Esto sucedió «especialmente después de principios de mayo», cuando se vieron «flujos en los mercados de EEUU, tanto en nuestro propio negocio como en los mercados en general».

«Pensamos que la salida del dólar estadounidense, en términos de cambios de activos reales, probablemente no sea tan pronunciada como habíamos pensado antes. Sin embargo, personalmente debo decir que creo que 1,15 es absolutamente un gran valor para el euro-dólar, porque creo que a principios de año estaba sobrevalorado», ha declarado.

«Cuando miro hacia atrás, al comienzo del euro, a principios del 99, el dólar estaba en 1,18. Así que, sin duda, hemos ido en ambas direcciones de forma bastante extrema desde entonces. Pero me parece bastante interesante que ahora, 25 o 26 años después de la creación del euro, estemos de vuelta donde empezamos», ha esgrimido.

«Así que me parece que, en realidad, el nivel que se eligió en ese momento no fue demasiado injusto. Y es por eso también que creo que el 1,15 es un valor justo», ha sentenciado.