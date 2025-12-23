Air Europa estrenará ruta a Johannesburgo en junio de 2026

El próximo 24 de junio, Air Europa pondrá rumbo a Sudáfrica. La aerolínea, que empezó la venta de billetes al nuevo destino este mismo lunes, estrenará nueva ruta a Johannesburgo, el principal centro económico y financiero del continente africano, con el que conectará desde Madrid-Barajas con tres frecuencias semanales. De esta forma, la compañía continúa adelante con su plan de crecimiento y expansión internacional, sumando nuevos destinos que llevan cada vez más lejos la oferta para sus clientes.

Los vuelos al aeropuerto internacional Oliver Reginald Tambo partirán desde Madrid todos los lunes, miércoles y viernes a las 15:05, cubriendo el trayecto a bordo de su flota Boeing 787 Dreamliner. Este modelo, uno de los más avanzados y eficientes de su categoría, no solo permite reducir el consumo de carburante y las emisiones hasta en un 25%, sino que está diseñado para hacer del vuelo una experiencia más confortable gracias a su amplia e insonorizada cabina, sus ventanas un 30% más grandes y un avanzado sistema de ventilación que contribuye a reducir el cansancio. Además, incorporan su exclusiva clase Business, con asientos convertibles en camas de dos metros y una oferta gastronómica a bordo que lleva la firma del chef Martín Berasategui.

La conexión con Johannesburgo abre múltiples posibilidades para los usuarios europeos. La ciudad sudafricana constituye el principal nodo aéreo del continente, desde el que es posible alcanzar los principales destinos tanto locales como en otros países limítrofes de gran interés turístico, como Namibia o Botsuana. Gracias a su rol como centro empresarial, la ciudad constituye un punto de referencia para los viajeros de negocios, sobre todo en sectores como las infraestructuras, la minería, la energía o los servicios financieros. Asimismo, representa una puerta de entrada perfecta para disfrutar de la inmensa riqueza paisajística de Sudáfrica, que atrae cada vez a más turistas de todo el mundo.

Junto a Johannesburgo, Air Europa sumará en 2026 nuevos destinos en el continente africano. En verano recuperará los vuelos a Marrakech y Túnez, y por primera vez volará a Tánger. A ello se sumará la inauguración, también en junio, de una nueva ruta a la ciudad suiza de Ginebra y el aumento de frecuencias en rutas europeas, así como un crecimiento de la red doméstica.