Lamine Yamal se ha liberado jugando justo a las puertas de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. El Camp Nou busca vivir este martes una noche mágica intentando remontar un 4-0 que parece casi imposible de tumbar. El ’10’ blaugrana llega a este partido en su mejor momento tras marcar en Liga el primer hat-trick como futbolista profesional.

La joven perla azulgrana confesó el pasado sábado tras soltarse contra el Villarreal que durante los últimos meses no había sido feliz jugando al fútbol. Los problemas físicos que sintió con la pubalgia ya son pasado. Pero había más. Mucho más. Esa presión que el mundo futbolístico había puesto sobre sus hombros unido a su vida fuera del fútbol, había hecho mella en la cabeza de Lamine Yamal.

Él mismo admitió que no lo ha pasado bien durante los últimos meses. Pero ahora eso también es pasado. Lamine Yamal reconoció que ya es feliz jugando al fútbol. Contra el Villarreal en Liga se liberó con su primer hat-trick como profesional. Tres obras de arte que confirman que está en su mejor momento de la temporada y hablando de goles en el mejor momento de su carrera.

La liberación de Lamine Yamal

Y es que Lamine Yamal se ha liberado. Se ha quitado esa mochila que llevaba sobre los hombros y que le estaba martirizando. Sigue siendo muy joven y volverá a tener varias mochilas más durante su carrera. Pero esta se la ha quitado de encima. Y si Yamal es feliz jugando se nota mucho en su juego. Demasiado.

Lamine Yamal acumula ya esta temporada 18 goles y 14 asistencias. Sus tres goles el pasado fin de semana le erigen de nuevo como el líder del Barcelona a la hora de intentar la remontada en la semifinal de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. La perla blaugrana quiere vivir su primera gran noche mágica en el Camp Nou con un resultado que parece difícil e improbable, pero que las dos partes saben que no es imposible.