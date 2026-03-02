Ana Rosa cuestiona a Susan Sarandon: «Resulta chocante escucharla en los Goya defender a Pedro Sánchez»

Ana Rosa Quintana ha arrancado el programa de este lunes 2 de marzo con su ya famoso editorial diario. En esta ocasión, la presentadora ha destacado la complicada situación que se vive a nivel tras la guerra desatada entre Irán, EEUU e Israel. La comunicadora de Mediaset también ha hablado de Susan Sarandon, última ganadora del Goya Internacional que defendió a Pedro Sánchez en la gala de los premios del cine español celebrada el pasado sábado 28 de febrero.

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha arrancado: «Buenos días. Decía el personaje de Thelma, en la película de Thelma y Louise: ¿Te has fijado en que hoy en día, en cuanto una mujer se divierte, la cosa se pone rara? Hace 3 años, 5 meses y 14 días, la joven iraní Mahsa Amini, de 22 años fue asesinada bajo custodia policial en Irán por la llamada policía de moral al violar el código de vestimenta obligatorio, es decir, por no taparse la cabeza. Resulta chocante escuchar a Susan Sarandon defender en los Goya mientras nuestro presidente se pone de perfil con el régimen de los ayatolás».

Ana Rosa ha continuado: «Régimen al que critica, pero no toma partido a la hora de posicionarse. Está bien mostrarse en contra del ataque unilateral de Estados Unidos y de Israel contra Irán, que no han consultado con Naciones Unidas, pero es el momento de tomar partido y decidir si estamos o no al lado de nuestros aliados, porque Francia, Reino Unido y Alemania ya se preparan para destruir la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones contra territorio de la Unión Europea, como ha sucedido con Chipre. La guerra de la trinchera ideológica se libra más cómodamente vestido con un esmoquin que reuniéndose con el gabinete de crisis de Moncloa cuando toca tomar decisiones. Si los Goya se hubiesen celebrado en Irán, sobre la alfombra no habríamos visto a las actrices lucir transparencias imposibles, sino hiyabs negros bajo los flashes. Con este ataque, Donald Trump va a convertir Oriente Medio en un avispero, pero ahora hay que decidir de qué lado estamos».

«Con Venezuela el Gobierno tampoco es muy claro, pero la lucidez moral de este Gobierno tendrá que explicar por qué el expresidente Zapatero diseñó en persona la empresa de su pagador a los 25 días del pacto de Sánchez con Podemos para gobernar cuatro años. Hoy Zapatero comparece en el Senado y veremos si opta al Goya al mejor actor de reparto, porque todo apunta que él y sus hijas se repartieron 600.000 euros de la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. La moral es la diferencia entre hacer aquello a lo que tienes derecho y hacer lo que es derecho. Salman Rushdie», ha sentenciado la presentadora.