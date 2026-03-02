El momento de los Goya que nadie vio: reproches a Miguel Herrán por rechazar la insignia de Palestina

El show propagandístico al que quedó reducida la gala de los premios Goya 2026 se encontró con algunos versos sueltos que prefirieron no seguir la doctrina que marcó la gran noche del cine español, con la proclama de «¡Palestina libre!» por bandera: uno de ellos fue Miguel Herrán.

Mientras que unos, como Leonor Watling, prefirieron no hacerlo – porque hay «cosas que son muy importantes» y «habría que visibilizarlas» todas, no sólo este asunto-, otros lamentaron que no se criticara de la misma manera a la dictadura iraní, a los que se sumaron los que prefirieron «no meterse en política», como el actor de La casa de papel.

El intérprete, que debutó en el cine de la mano de Daniel Guzmán -papel por el que obtuvo el Goya a Mejor actor revelación (A cambio de nada)-, llegó a la alfombra roja de los premios del cine español y se detuvo varios minutos para atender a los fans que esperaban.

En esa misma zona, según trascendió tras la gala, varias personas ofrecían a los invitados insignias de Palestina, las mismas que el público pudo ver, puesto que buena parte de la industria accedió a lucirlas. Ese momento no se pudo ver en televisión durante la retransmisión de la alfombra roja. Sin embargo, en las últimas horas se ha viralizado un vídeo en el que se ve a Miguel Herrán recibiendo la propuesta.

En la grabación, dos personas comentan que le van a ofrecer la insignia al actor, al que se le escucha decir «no, muchas gracias, no me meto en temas políticos», seguido de una reacción de sorpresa de quienes están filmando, que repiten: «Qué fuerte, ¿has escuchado lo que ha dicho? Que no se mete en temas políticos», antes de volver a expresar su sorpresa. «No la ha querido», aclaran. En un giro de la cámara, se puede ver una bandera de Palestina de grandes dimensiones. La gala estuvo completamente dominada por la política.

Quienes también han recibido críticas son Macarena Gómez y Aldo Comas, por subrayar la cantidad de insignias de Palestina que llevaban muchos de los artistas, a pesar de que «una gala de cine no es lugar para hablar de la guerra», a su entender.

El empresario y la actriz afearon que entre tanta cantidad de denuncias contra Israel y Estados Unidos no se hubiera incluido, por ejemplo, otra que mencionara «los 50.000 muertos que ha habido en los dos últimos meses en Irán». «Nadie habla de eso», declararon, para después añadir: «Veo muchos pins de todo, pero de eso no». «Igual hay que acabar con los regímenes autocráticos», sugirió el empresario, en alusión a la dictadura de los ayatolás en Irán.