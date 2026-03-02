De ‘¡La novia!’ a ‘Proyecto Salvación’: 7 estrenos de cine que no te puedes perder en marzo

Los estrenos de cine del recién iniciado mes marzo están un tanto opacados por el evento más relevante del año cinematográfico: el próximo 15 de marzo tendrán lugar los Oscar 2026. Sin embargo, eso no quiere decir que la cartelera no vaya a tener toda una serie de novedades estimulantes para los espectadores. Desde la enésima revisión del mito de Frankenstein hasta la adaptación de una de las novelas de ciencia ficción más exitosas de nuestro tiempo. A continuación, hemos seleccionado siete títulos imprescindibles que en las próximas semanas aterrizarán en el patio de butacas:

1-‘¡La novia!’

Por si el Frankenstein de Guillermo del Toro no hubiese sido suficiente, ahora Maggie Gyllenhaal nos devuelve al material original de Mary Shelley en su segunda película como cineasta. Eso sí, aquí la historia parte del remake de La novia de Frankenstein de James Whale, aunque a juzgar por los avances promocionales, nos enfrentaremos a una especie de «Bonnie y Clyde monstruoso».

Fecha de estreno: día 6

2-‘Hoppers’

Es uno de los grandes estrenos de cine de marzo en el formato animado. Con Hoppers, Pixar quiere recuperar su gran estatus de creadora original tras varios batacazos mediocres. La trama se centra en una joven cuya mente es transferida a un castor robot para investigar el reino animal desde dentro. Todo cambia cuando se ve inmersa en los planes de un conjunto de animales que quieren acabar con el negocio de un promotor inmobiliario.

Fecha de estreno: día 6

3-‘Pillion’

Fue uno de los mejores filmes independientes del 2025 y ahora por fin, irrumpe en los estrenos de cine de marzo. Protagonizada por Alexander Skarsgård y Harry Melling, este drama producido por la BBC nos presenta a Colin, un hombre tímido que se enamora al instante de Ray, el carismático líder de una banda de moteros.

Fecha de estreno: día 6

4-‘El testamento de Ann Lee’

Se ha quedado un tanto marginada de la temporada final de premios, pero la última cinta como directora de Mona Fastvold sigue siendo uno de los trabajos más destacados del pasado año cinematográfico. Basada en hechos reales, el argumento parte de la vida de Ann Lee, la líder religiosa fundadora del movimiento Shaker. Encarnada por Amanda Seyfried, esta figura llegó a ser considerada una especie de Jesucristo femenino para su utópica comunidad.

Fecha de estreno: día 13

5-‘Torrente presidente’

Bajo una campaña promocional inaudita en nuestro país, Santiago Segura no ha lanzado ni un solo tráiler ni hará un preestreno con la prensa para evitar cualquier filtración de cameos o sorpresas gamberras. Torrente presidente jugará la carta de ser «lo peor del cine español» a su favor. Un reclamo atípico en una nueva jugada comercial del rey de la taquilla patria.

Fecha de estreno: día 13

6-‘Amarga Navidad’

Esta vez, Pedro Almodóvar no ha presentado su último trabajo en ningún festival y tras su periplo en el idioma anglosajón con La habitación de al lado, el manchego regresa a su universo castizo a través de un relato que mezcla ficción y realidad tras una tragedia en plena época navideña. Contará en su reparto con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Patrick Criado y Victoria Luengo, entre otros.

Fecha de estreno: día 20

7-‘Proyecto Salvación’

Las primeras críticas la han catalogado como el primer gran blockbuster del 2026. Con diferencia, Proyecto Salvación es uno de los estrenos de cine más llamativos de marzo gracias a ser la adaptación del libro superventas de Andy Weir, Proyecto Hail Mary. La sinopsis nos pone en la piel de un profesor de ciencias que despierta en una nave espacial, sin ni siquiera recordar su nombre. ¿El problema? Es la última esperanza para la supervivencia de la humanidad.