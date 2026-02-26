Es el primer gran blockbuster del 2026: esta película de Ryan Gosling ya ha sido catalogada como «obra maestra»

Queda mucho todavía para que los espectadores puedan ver algunas de las grandes superproducciones del 2026. Pues entre otros, títulos como La odisea o Vengadores: Doomsday no se proyectarán en salas hasta la recta final del año. Sin embargo con poquito ruido mediático, una ambiciosa película de Amazon MGM Studios ha ido gestando el que podría ser el primer y triunfal blockbuster de la temporada cinematográfica. Sí, nos referimos a la nueva película de Ryan Gosling, Proyecto Salvación.

Algunos críticos ya han podido ver la adaptación de Proyecto Hail Mary, el éxito superventas del escritor Andy Weir y su respuesta no podía ser más estimulante: la prensa especializada la cataloga ya como una nueva «obra maestra» del género. Alcanzar dichas cotas tan positivas en la recepción de los proyectos no es ni mucho menos, una tarea sencilla. Pero viendo a los implicados en la versión cinematográfica del autor de Marte, no nos extraña ni un poco la repercusión alcanzada por parte de esta aventura espacial repleta de conocimientos científicos.

Por un lado, aparte de tener a una estrella como Gosling, el casting de Proyecto Salvación se configura con grandes nombres de la escena interpretativa, como Milana Vayntrub, Lionel Boyce, Ken Leung o la nominada al premio de la Academia por Anatomía de un instante, Sandra Hüller. Por otro, la cinta está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, responsables de esa obra maestra llamada La Lego película (2014) y de ser los responsables argumentales de las películas animadas de Spider-Man, Un nuevo universo (2018) y Cruzando el Multiverso (2023). Por último versionando el trabajo de Weir encontramos a Drew Goddard, guionista que ya estuvo nominado a la estatuilla dorada por el libreto de la adaptación cinematográfica de Marte (2015) que dirigió Ridley Scott y que es director de largometrajes reseñables como La cabaña del bosque (2011) y Malos tiempos en El Royale (2018). Vistos ya los ideólogos detrás de la producción ¿qué nos cuenta realmente la historia de Proyecto Salvación y cuál es la opinión general de los críticos que ya han podido verla?

Ryan Gosling protagoniza ‘Proyecto Salvación’

La sinopsis nos pone en la piel de Ryland Grace (Gosling), un profesor de ciencias que despierta a años luz de su hogar en una nave espacial destinada al Proyecto Salvación. La última oportunidad de supervivencia de la Tierra está en su mano, pero el principal problema reside en que no se acuerda de nada, ni siquiera de quién es. Poco a poco, Grace irá descubriendo el cometido de su esencial misión haciendo una inesperada y extraña amistad por el camino que determinará el futuro de la especie humana.

11.9 Light-years from home.

6th grade science teacher.

1 chance to save us all. Watch the trailer for Project Hail Mary – based on the novel by Andy Weir, starring Ryan Gosling, and directed by filmmakers Phil Lord and Christopher Miller. Only in theaters and IMAX – 3.20.26 pic.twitter.com/hOHBqnSOAw — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) June 30, 2025

Proyecto Salvación llegará a los cines españoles el próximo 27 de marzo.

La primeras y fantásticas opiniones de la crítica

Aún debemos esperar para tener un amplio grueso de análisis y opiniones, pero si atendemos a los primeros comentarios sobre la película, las expectativas están por las nubes.

Por ejemplo, el crítico Eric Marchen (miembro de CriticsChoice) expresó que la cinta ofrecía «una épica espacial trepidante que pone la verdadera humanidad en el centro, pero no sin acompañarla de unas imágenes asombrosas». Otros como Barry Hertz de The Globe and Mail no son tan halagadores, expresando que el trabajo del guion tiene «demasiados finales». Aunque la gran reseña de Proyecto Salvación nos la ha dejado Scott Menzel, quien expresó la deliberación más entusiasta de todas:

«Realmente utilizo esta expresión, pero Proyecto Salvación es una obra maestra y muy probablemente una contendiente para los grandes premios más adelante».