‘La Odisea’ de Nolan tendrá «un poco de todo»: 600.000 metros de película para capturar la esencia de la obra

La Odisea es con diferencia, el proyecto más ambicioso en la carrera de Christopher Nolan. Porque aunque el británico haya llevado a la gran pantalla al caballero oscuro de Gotham o la vida del creador de la bomba atómica, ninguno de sus trabajos previos puede compararse a la adaptación épica de Homero. Una versión que por supuesto contará con todos los medios posibles a su alcance, gracias a su lucrativo acuerdo con Universal Pictures. 250 millones de dólares de presupuesto, siendo por primera vez en la historia, el primer largometraje rodado íntegramente en IMAX. Tanto es así, que al periplo mitológico griego no ha querido faltar ninguna estrella de Hollywood, conformando un reparto repleto de los grandes dioses y diosas de la meca del cine actual. Ahora en una reciente entrevista, el oscarizado director ha señalado cómo la cinta tendrá «un poco de todo», pues según él, el regreso al hogar de Ulises contiene «todas las historias».

Todavía quedan casi nueve meses para que La Odisea de Nolan embarque su viaje veraniego por el vasto mar de la cartelera mundial. El entorno de un mercado de la exhibición donde cada vez parece más complejo ser económicamente rentable para los estudios. Ahí están ejemplos como la última F1: La película o Los 4 Fantásticos: Primeros pasos de Marvel. Sin embargo, a nadie se le escapa que el cineasta londinense es un recurrente faro de luz para el box office y un defensor a ultranza de la experiencia cinematográfica. Y ese tesón y pasión estarán junto al retorno del rey de Ítaca para romper el particular récord de El Caballero Oscuro, la película de su filmografía que más dinero ha recaudado: 1.006 millones de dólares.

‘La Odisea’: el blockbuster de Nolan

La Odisea de Nolan no es claro está, la primera adaptación audiovisual del material del poema épico de Homero. La «secuela» de La Illiada ha sido llevada varias veces al audiovisual, aunque como dice el director de Memento, nunca se ha realizado una apuesta técnica y comercial a un nivel de inversión y relevancia tan apabullante. De hecho, la única producción que podría compararse seria la Troya de 2004 que dirigió Wolfgang Petersen.

EXCLUSIVE ⚔️ Christopher Nolan’s #TheOdyssey is the epic to end all epics – captured entirely on IMAX cameras in locations around the world. “We shot over two million feet of film,” the director tells Empire of the gigantic production. READ MORE: https://t.co/BOqrjvFICM pic.twitter.com/L3UsoC5OvO — Empire (@empiremagazine) November 13, 2025

Pero aquella adaptación quedará a la altura de un filme de serie B, comparada con los efectos especiales y el nivel de detalle que tendrá el diseño de producción de esta aventura de 10 años por el Mediterráneo para volver a casa.

«Realmente contiene todas las historias», le contaba Nolan recientemente a la revista Empire. El autor expresó la relevancia de la titánica apuesta de la industria para el medio norteamericano:

«Como cineasta, uno busca lagunas en la cultura cinematográfica, cosas que no se hayan hecho antes. Y lo que vi es que toda esa gran obra mitológica cinematográfica con la que había crecido-las película de Ray Harryhausen y demás-nunca las había visto representadas con la contundencia y la credibilidad que una superproducción de Hollywood, con presupuesto de primera categoría y en formato IMAX, podía lograr».

This month’s #TheOdyssey subscriber cover – showing warriors hauling the horse towards Troy – is illustrated by Paul Shipper. pic.twitter.com/925GadvZ2h — Empire (@empiremagazine) November 13, 2025

Nolan asegura haber filmado 600.000 metros de película para capturar la epopeya de Homero que el 17 de julio de 2026 llegará a los cines.

Un Olimpo de estrellas

Protagonizada por Matt Damon, la reunión del casting de La Odisea parece una concentración de deidades del Olimpo de Hollywood. Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Ben Safdie, John Leguizamo y Elliot Page conforman el elenco principal de una adaptación en la que Nolan vuelve a contar con la fotografía de Hoyte van Hoytema y una banda sonora original confeccionada por Ludwig Göransson. Ambos ganadores del premio de la Academia.