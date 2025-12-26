Tráiler de ‘Madden’: un Nicolas Cage irreconocible da vida a la leyenda del fútbol americano

Estamos acostumbrados a ver todo tipo de prótesis y maquillaje en sus papeles más histriónicos. Pero en Madden, Nicolas Cage llevará dicha performance al siguiente nivel. A las órdenes del ocho veces nominado a los premios de la Academia, David O. Russell y, compartiendo pantalla con Christian Bale, el nuevo retrato biográfico deportivo de Amazon MGM Studios nos narrará una parte de la vida del ex entrenador de la NFL, John Madden. El primer tráiler nos muestra un vistazo de lo que nos espera y de paso, coloca la fecha de estreno el 26 de noviembre de 2026, coincidiendo con el Día de Acción de Gracias norteamericano.

En Madden, aparte de contar con la carismática presencia de Cage y Bale, el reparto principal reúne a Kathryn Hahn (Revolutionary Road), John Mulaney (The Bear), Sienna Miller (Stardust) y Dan Matteucci (Ripley). La trama de la cinta se centrará en la retirada forzosa del legendario entrenador de los banquillos, uniendo fuerzas con el sello de EA Sports para crear la icónica franquicia de videojuegos que lleva su apellido. Por su parte, un también caracterizado Bale encarna al rebelde propietario de los Raiders, quien ascendió a Madden al puesto de entrenador cuando este sólo tenía 32 años. Se espera que Amazon estrene la producción primero en cines, teniendo después una permanencia dentro del catálogo de Prime Video. El protagonista llegó a ganar la Super Bowl con los Raiders para más tarde, tener una importante presencia y labor como comentarista deportivo. Se espera que el retrato de John Madden plasme la alegría, genio y humanidad de esta leyenda del deporte.

Tráiler de ‘Madden’: Cage en su salsa

There is only one John Madden. Thanksgiving 2026. #MaddenMovie pic.twitter.com/v0FGUPMkbd — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) December 26, 2025

El avance es en realidad un teaser (tráiler corto). No obstante, el relato nos ofrece una idea aproximada de los que podemos esperar con Madden: el lucimiento de un Nicolas Cage que parece estar pasándoselo en grande. El ritmo frenético, cargado de humor, posicionan el largometraje como uno de esos títulos muy a tener en cuenta para la siguiente temporada de premios. El resultado responderá primero a la evaluación de la crítica profesional, pero no deja de ser cierto que este tipo de interpretaciones son carne de Globo de Oro.

New look at Nicolas Cage as John Madden in David O’Russell’s ‘MADDEN’ movie. pic.twitter.com/87BUqxlObT — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 26, 2025

Hace años habría sido improbable ver una colaboración entre O. Russell o Cage. En la pasada década, el director destacó por concentrar en sus repartos a los rostros más reconocidos de Hollywood. Desde el propio Bale a Bradley Cooper, hasta Robert De Niro y Amy Adams. Paralelamente, el ganador del Oscar por Leaving Las Vegas no pasaba por su mejor momento, protagonizando varias producciones que directamente no obtenían siquiera un estreno en nuestro país. Sin embargo, en 2022, O. Russell dirigió la desastrosa Ámsterdam y en esta reciente época ha estado al frente de proyectos tan interesantes como Pig, Dream Scenario y Longlegs.

El futuro de Cage y Bale

Más allá de Madden, Cage tiene toda una serie de estrenos estimulantes en su futuro fílmico y televisivo. Será el hombre araña en la serie, Spider-Noir. Personaje al que ya ofreció su voz en la trilogía de animación que cerrará su historia con la próxima Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. En 2027, el sobrino de Francis Ford Coppola protagonizará Gambino, reencontrándose con el director John Woo.

Bale dará vida al monstruo de Frankenstein en ¡La novia! de Maggie Gyllenhaal y formará parte de la ambiciosa Heat 2 de Michael Mann en 2027, donde estarán presentes otras estrellas de la escena como Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Austin Butler y Bradley Cooper.