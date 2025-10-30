Lío de secuelas con ‘Road House’: Doug Liman quiere rodar su propia continuación sin Amazon

Estrenada el pasado 2024, Road House fue uno de los éxitos inesperados del streaming y una de las producciones más polémicas de su año, dada la ausencia en la promoción de Doug Liman, su director. El filme fue un remake/reboot de la cinta homónima (en España se tituló De profesión: Duro) que Patrick Swayze protagonizó en 1989. Y tras la compra de la MGM y su filial, United Artist por parte de Amazon, el sello vio en el proyecto una historia que necesitaba una actualización que aprovechase la tendencia y clamor a favor de las combates de artes marciales mixtas. Jake Gyllenhaal era el cabeza de cartel y el luchador Conor McGregor, el antagonista perfecto para una película que siempre pareció destinada a una llegada única y exclusiva al catálogo de Prime Video. ¿El problema? Según Liman, la compañía le prometió un estreno en cines que nunca llegó y ahora, mientras el estudio ultima la secuela, el cineasta estadounidense parece pretender crear su propia continuación al margen de la empresa de Jeff Bezos.

Amazon MGM Studios comenzó hace algunos meses la producción de Road House 2, con un Ilya Naishuler en la dirección tras la salida de Liman. Gyllenhaal retomará su papel como luchador, pero la mayoría del elenco cambiará presentándonos varios personajes encarnados por Leila George (Disclaimer), Aldis Hodge (El hombre invisible) y la ex estrella de Marvel, Dave Bautista (Llaman a la puerta). Al igual que sucedió con su antecesora la idea de su distribución pasa por un estreno en exclusiva en Prime Video, buscando repetir el fenómeno viral del anterior reinicio, el cual logró 50 millones de visualizaciones en las dos primeras semanas de su estreno. El problema viene que según Liman su contrato incluía incentivos por el hipotético éxito en la taquilla, su compensación económica terminó viéndose afectada de forma parecida a la denuncia de Scarlett Johansson contra Disney a raíz del estreno simultáneo de Viuda negra en salas y el streaming.

‘Road House 2’: el lío con Doug Liman

Poniendo una vez más en el debate las prácticas abusivas de los grandes estudios sobre los creadores sobre los acuerdos en el campo de la exhibición, Liman escribió un artículo de opinión en el que expresaba su frustración por no haber podido llevar su proyecto al patio de butacas. El realizador tiene una larga trayectoria, sobre todo en el cine de acción, habiendo sido responsable de productos audiovisuales comerciales tan exitosos como El caso Bourne, Sr. y Sra. Smith o Al filo del mañana.

Dicho lo cual y tras un primer intento de boicotear la presentación de la película en el South by Southwest (SXSW), ahora tenemos abiertas dos vías en camino para dos futuras Road house 2. Una en marcha con Gyllenhaal y otra a la que sólo se le conoce la aprobación del escritor original, quien apoya la visión de Liman.

Dos secuelas en camino

Conforme relata Deadline, existe una demanda en curso presentada por el abogado de R. Lance Hill porque según la Sección 203 de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, el escritor recuperó la propiedad intelectual 35 años después de venderle los mismos a la United Artists para la elaboración de la primera película. El apartado de la legislación norteamericana sostiene que los autores pueden recuperar los derechos de autor de las obras originales después de ese período de tiempo a menos que la obra haya sido creada como un encargo.

Hill sostiene que Road House no fue un encargo y que la nueva versión de Amazon y MGM infringe esos derechos adquiridos, apoyando a Doug Liman como el único miembro del equipo que se solidarizó con la situación del escritor. El objetivo de liman ahora es producir el guion de una secuela confeccionada por Hill en un caso que podría sentar una precedente sobre cómo funciona la sección 203 en la capacidad de los escritores para recuperar la propiedad de sus obras intelectuales. Por el momento, Amazon MGM no se ha pronunciado al respecto.